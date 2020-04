Tagebuch zum Corona-Notstand – Woche fünf im neuen Leben Eine Art Klau, 14 Schritte, eine Bärenhöhle, LSD und eine Katze mit Attitüde: Dies trieb unseren Autor in seiner fünften Corona-Notstandswoche um. Meinung Thomas Wyss

Was diese Woche gezeigt hat: Katzen mögen entweder kein Yoga – oder nerven sich über das Homeoffice ihrer Futtergeber. Foto: Alamy

«Doch je länger eine Saftkur dauert, umso härter wird sie. Wäre dieses Tagebuch also in einigen Wochen verfasst worden, wurde es sich womöglich ziemlich anders lesen»: Diese beinahe prophetisch klingenden Sätze markierten am Montag, 23. März, das Ende jenes Tagebuchs, das ich für die Zeitung und damit für die Öffentlichkeit über die erste Woche mit Homeoffice, Notstandsprogramm etc. verfasst hatte.