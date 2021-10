Erneut Schiesserei in den USA – Verletzte bei Amoklauf an Schule in Texas In der Stadt Arlington läuft ein Polizeieinsatz. Ein Schütze soll in ein Gebäude eingedrungen sein und das Feuer eröffnet haben. UPDATE FOLGT

Bewaffnete Polizeikräfte eilen zur Schule in Arlington. Foto: Screenshot CNN (6. Oktober 2021)

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Texas wurden offenbar mehrere Menschen verletzt. Die Polizei der Stadt Arlington im Grossraum Dallas bestätigte am Mittwoch einen Einsatz an der Timberview High School. Bürgermeister Jim Ross sagte örtlichen Medien, mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Die Polizei versuche, den Verdächtigen zu fassen.

Fernsehbilder zeigten schwerbewaffnete Polizisten, die in das Schulgebäude rennen. In den USA kommt es wieder zu Schusswaffenattacken – auch an Schulen.

(update folgt)

AFP/fal

