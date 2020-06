Vier besetzte Häuser in Zürich – Wohnblöcke besetzt – 7 Fragen zur Situation in Altstetten Die Juch-Aktivisten sind «gekommen, um zu bleiben»: Wie sich die Besetzer erklären, was der Eigentümer plant und was Polizei und Politik dazu sagen. Hannes Weber

Mehrfamilienhaus besetzt: Nach dem Juch-Areal nehmen Aktivistinnen und Aktivisten ein Mehrfamilienhaus in Beschlag. Foto: Tamedia

Laute Musik, viele Menschen, Feuerwerk und Barrikaden: Am Samstagabend haben Besetzerinnen und Besetzer mehrere Abbruchhäuser in Zürich-Altstetten mit einer grossen Party in Beschlag genommen. Das rief nach 20.30 Uhr die Polizei auf den Plan, die später jedoch unverrichteter Dinge wieder abzog.