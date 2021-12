Sweet Home: Stylingtipps – Wohnen mit Fotografien Ob als Einzelbild, als Serie, angelehnt oder aufgehängt: Fotografien sind Kunst, die jedem Zuhause guttut. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Moment mal!

Spiel mit Proportionen: Eine einzelne, grosse Schwarz -W eiss - Fotografie zwischen Regalen platziert. Foto über: Whoa Style

Fotografien halten einen Moment fest, der einzigartig ist. Nicht selten werden diese Momentaufnahme dann auch zur Kunst. Fotografien werden ausgestellt, gehandelt und bereichern das Zuhause. Für viele ist es auch einfacher, Fotografien zu suchen, zu lieben und bei sich aufzuhängen, als sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Hier zeigt sich eine schön und schlicht gerahmte Fotografie harmonisch und gekonnt ins Wohnleben integriert.

2 – Mit Leichtigkeit

Galeriewand: Hier sorgen Rahmen, Passepartouts und Abstände für Eleganz und Perfektion. Foto über: Blissful Blog

Wie bei Bildern, ist die Wahl des richtigen Rahmens auch bei Fotografien von grosser Bedeutung. Diese Galeriewand wirkt elegant, da die Fotografien, Zeichnungen und Drucke in identische, filigrane, schwarze Rahmen gerahmt wurden. Sie bekamen zudem grosse Passepartouts, was alles edel und sehr leicht wirken lässt.

3 – Kleine Flucht

Beiläufig: Fotografien auf einem Sideboard an die Wand gelehnt. Foto über: @liliinwonderland

Fotografien entführen auch an andere Orte, in andere Zeiten und Leben. So bieten Sie kleine Fluchten. Man muss Fotografien, wie auch Bilder, nicht immer zwingend aufhängen. Angelehnt an die Wand, zum Beispiel auf einem Sideboard, wirken sie spontan und erinnern an ein Atelier oder eine Galerie.

Shoppingtipp: Fotografien zum Kaufen

Agua Amarga fotografiert von Rita Palanikumar

Die renommierte Schweizer Fotografenagentur 13 Photo, zu der auch die Sweet-Home-Fotografin Rita Palanikumar gehört, bietet momentan und noch bis zum 19. Dezember einen exklusiven Print Sale an. Man kann wunderschöne Fotografien als edlen Print online erstehen. Die kleinen Prints 30/40 gibt es in unlimitierter Edition zu 209 Fr., grosse Prints 45/60 in limitierter Auflage von 10 Stück zu 499 Franken. Dieses wunderschöne Bild vom Meer ist von Rita Palanikumar.

Finden Sie hier das gesamte Angebot

4 – Grosse Kunst

Ruhe: Eine grosse Fotografie bringt Ruhe in eine Einrichtung. Foto: USM

Manchmal tut Grösse einfach gut. Eine edel gerahmte, grosse Fotografie strahlt gleichzeitig Ruhe und Stärke aus. Vertiefen Sie sich mehr in die Kunst der Fotografie. Besuchen Sie Fotografie-Ausstellungen und setzen Sie sich mit Lieblingsfotografen direkt in Verbindung.

5 – Der perfekte Platz

Zwischenspiel: Bildergalerie unterhalb eines Wandregals. Foto über: Design Visual

Leere Wände machen eine Wohnung nicht besonders warm und wohnlich. Da helfen Bilder und Fotografien. Meistens füllt man mit ihnen den Platz oberhalb von Sitz- oder Ablagemöbeln oder platziert sie an leeren Wänden, wie in einem Entree. Dass es aber auch noch ganz andere Orte gibt, zeigt dieses Beispiel. Hier sind nämlich Bilder auf Augenhöhe unterhalb eines Wandregals aufgehängt. Natürlich verdoppelt die schwarze Wandfarbe die elegante Wirkung.

6 – Das Lieblingsbild

Texturen: E ine Fotografie, ein rustikaler Hocker und ein besticktes Kissen vermitteln Wärme und Spannung. Foto über: Desire to inspire

Fotografien können, wie gemalte Bilder, starke Emotionen wecken. Suchen Sie nach Ihrem Lieblingsbild und leisten Sie sich eine schöne Fotografie als Kunst im Haus. Hier ist eine Fotografie vom Wald schön mit einem passenden, rustikalen Hocker inszeniert.

7 – Ruhepunkt

Poetisch: Ein schöner Fotografiemoment mit Stuhl, Uhr und Pflanz e inszeniert. Foto über: Studio McGee

Eine Fotografie kann, richtig inszeniert, dafür sorgen, dass man in einer Wohnung kurz Halt macht und die Schönheit und Ruhe geniesst, die sie vermittelt.

8 – So wird es elegant

Museumstrick: Bilder mit weissem Passepartout in schwarzen Rahmen an einer farbig gestrichenen Wand. Foto über: Alvhem

Fotografien rahmt man in den meisten Fällen in schlichte Rahmen aus Metall oder Holz und mit einem Passepartout. Das sieht an einer farbig gestrichenen Wand besonders elegant aus. Die weissen Passepartouts leuchten dann frisch hervor. Übrigens werden in den meisten Museen Bilder an farbigen Wänden ausgestellt.

9 – Wechselausstellung

Leisten: Bilderleisten mit Fotografien und anderen kleinen Dingen. Foto über: Aspire Metro

Nicht alle mögen Galeriewände und viele tun sich schwer mit der richtigen Platzierung von Kunst und Fotografie. Da helfen Bilderleisten. Diese haben den Vorteil, dass man Bilder immer wieder anders arrangieren kann und erst noch Platz hat für andere hübsche Dinge.

10 – Schön als Serie

Familiengalerie: Schwarz - weisse Familienfotos gekonnt gerahmt und auf gehängt. Foto über: The Blush Home

Sieht diese Bilderwand nicht todschick aus? Man denkt an grosse Kunst, dabei erkennt man beim genaueren Hinschauen, dass hier Familienfotos hängen. Eine schöne Idee, die alle umsetzen können. Der Trick dabei ist: Schwarz-weisse Prints, grosse, weisse Passepartouts und filigrane, schwarze Rahmen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.