Abo Interview zu Brandstifter «Andere hauen mit der Faust in den Spiegel»

Ein Brandstifter zündete im Kanton Solothurn mehr als ein Dutzend Gebäude an. Was geht in solchen Tätern vor? Psychiater Steffen Lau über Narzissmus und die These, dass Brandstiftung mit sexueller Erregung zu tun hat.