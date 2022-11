Ein Paar

Sandro: Na, meine Süsse.

Lili: Hoi Schatz.

Sandro: Wie war dein Tag?

Lili: Ach, ganz okay, ich war mit ein paar Kolleg*innen Mittag essen, und dann …

Sandro: Fängst du jetzt auch schon damit an?

Lili: Was? Womit?

Sandro: Hast du nicht eben gegendert?

Lili: Das mach ich manchmal fast automatisch.

Sandro: Automatisch?

Lili: Ja, man hört es überall, und dann übernehme ich es einfach.

Sandro: Siehst du, dieser Wahnsinn ist jetzt überall. Unsere Sprache wird verhunzt. Dieses Gendern ist doch keine deutsche Sprache mehr.

Lili: Keine Sprache?

Sandro: Es ist grammatikalisch völlig falsch!

Lili: Seit wann interessierst du dich für Grammatik?

Sandro: Zum Beispiel «Ärzt*innen» ist grammatikalisch falsch.

Lili: Wieso? Der Arzt, die Ärztin, die Ärzt*innen.

Sandro: Aber die erste Silbe, die stimmt nicht, denn es gibt nicht den «Ärzt»!

Lili: Bei «die Angst, die Ängste» gibt es auch nicht die «Ängst».

Sandro: Aber bald gibts die Ängst*innen!

Lili: Hä? Was ist los mit dir? Wo ist das Problem?

Sandro: Das Problem ist, Liebes, dass unsere Sprache politisch missbraucht wird! Das Sternchen ist ja nicht bloss ein Sternchen, es geht um eine ganze Ideologie, die … die … die …

Lili: Die was?

Sandro: … die uns zerstören will!

Lili: Zerstören?

Sandro: Ein Sprachdiktat ist es, illiberal. Überall lauert die Genderpolizei. Es ist ein Sprachzwang!

Lili: Aber Schatz, du bist völlig aufgebracht. Komm, setzt dich, ich mach dir einen Tee. Keine Angst, alles ist gut, niemand zwingt dich. Du kannst alles genau so sagen, wie du willst. Niemand nimmt dir die «Ärzte» weg. Es gibt keinen Zwang.

Sandro: Jetzt noch nicht, aber bald wird uns ein Sprachkorsett angelegt, es ist das Ende unserer Freiheit!

Lili: Beruhige dich, Sandro ...

Sandro: Lili, es ist der ultimative Angriff auf unsere Freiheit!

Lili: Sandro, du steigerst dich da in was rein, du übertreibst.

Sandro: Ich übertreibe? Ich übertreibe? Wie erklärst du dir dann, dass in Amerika der Republikaner DeSantis den Kampf gegen Wokeness als Priorität gesetzt hat? Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Deutschland sieht im Wokeness-Wahnsinn die grösste Bedrohung der Meinungsfreiheit. Ich bin nicht der Einzige, der die Gefahr für die Gesellschaft sieht!

Lili: Also, ich sehe die Hauptgefahren eher beim Klima und beim Krieg …

Sandro: In Zürich ist der Sprachzwang sogar so weit, dass eine SVPlerin eine städtische Initiative für das Verbot von Gendersternchen lancieren musste!

Lili: Ich dachte, du bist gegen Sprachverbote?

Sandro: Die Linke will uns mit ihrer Identitätspolitik beherrschen!

Lilli: Okay, ein paar Sternchen-Aktivisten übertreiben, aber im Parteiprogramm der Sozialdemokraten und Grünen steht an oberster Stelle der Kampf gegen den Klimawandel und Armut. Zudem die Verteidigung der Kaufkraft, der AHV und, und, und. Das Gendern kommt nicht vor, Identitätspolitik taucht ganz am Rand auf.

Sandro: Weil es die versteckte Agenda dieser grünen und roten Socken ist!

Lili: Du bist ja völlig paranoid.

Sandro: Bin ich nicht!

Lili: Ich habe nur ein Wörtchen gesagt, schon flippst du aus.

Sandro: Nein!

Lili: Also, ehrlich, ich glaub, nicht die Sozialdemokraten und Grünen sind im Woke-Wahnsinn. Ich glaub eher, die Einzigen, die hier wahnsinnig werden, sind die Konservativen und du.

