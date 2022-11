Kantonale Jagdverwaltung warnt – Wolfalarm im Zürcher Weinland Ein einzelnes Tier streift durch den Norden Zürichs. Bisher wurden keine Nutztiere gerissen. Hélène Arnet

Wolf aus dem Wildnispark Sihlwald. Aktuelle Bilder des Wolfs aus dem Weinland liegen nicht vor. Foto: TA (Dieter Seeger)

Im Zürcher Weinland haben in den letzten Tagen Jäger verschiedentlich ein Tier gesichtet, bei dem es sich mit grosser Sicherheit um einen einzelnen Wolf handelt. Die Zürcher Fischerei- und Jagdverwaltung hat daher am Mittwochnachmittag an Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter eine SMS verschickt mit dem Ratschlag, den Herdenschutz zu verstärken.