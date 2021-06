Vor dem Endspiel gegen die Türkei – Worauf die Schweiz hofft: «Drama! Da haben alle etwas davon» Viel Vertrauen in einen Sieg gegen die Türkei, ein paar Wechselwünsche und Verständnis für Lamborghinis: Prominente über die Schweizer Nationalmannschaft. Florian Raz , Thomas Schifferle

Eine EM kann ja so schön sein: Breel Embolo und die Schweizer Nationalspieler feiern das 1:0 gegen Wales. Foto: Naomi Baker (Keystone)

Noch ein Spiel. Noch eine Chance. Noch immer Hoffnung. Das ist das Verrückte nach dem 0:3 vom Mittwoch in Rom gegen Italien, dass sich den Schweizern weiter die Möglichkeit bietet, einen Platz im Achtelfinal zu erreichen. Gewinnen müssen sie dafür am Sonntagabend 18 Uhr Schweizer Zeit in Baku gegen die Türkei. Es gibt theoretisch die Konstellation, dass sie noch an Wales vorbeiziehen und sich als Zweiter sicher für die nächste Runde qualifizieren. Dazu müssen sie auf Wales aber nicht nur drei Punkte, sondern auch fünf Tore gutmachen.

Also schön bescheiden bleiben mit den Erwartungen: Ein 1:0 reicht wenigstens schon, um auf vier Punkte zu kommen, und vier Punkte können genügen, um zu den vier besten der sechs Gruppendritten zu gehören, die eine Runde weiterkommen. Stéphane Chapuisat, der grosse Stürmer von einst, tippt auf ein 2:1 der Schweiz – «mit Überzeugung und als Fan der Mannschaft».