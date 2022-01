Aus dem Bezirksgericht Zürich – Wortkarger Beschuldigter äussert sich zu versuchtem Mord am Strichplatz Die Hauptverhandlung zum 20-Jährigen, der vor zwei Jahren eine Stadtpolizistin fast zu Tode fuhr, hat neue Details ans Licht gebracht – auch Erfreuliches für das Opfer. Corsin Zander

Blick auf das Gelände des Strichplatzes in Zürich-Altstetten anlässlich seiner Eröffnung 2013. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Seit bald zwei Jahren sitzt ein heute 20-jähriger Schweizer in unterschiedlichen Zürcher Gefängnissen, weil er am Strichplatz in Altstetten eine Polizistin fast zu Tode gefahren hat. Er war mit seiner Freundin und drei Kollegen auf den Strichplatz gefahren, wollte sich da einer Polizeikontrolle entziehen, fuhr bei seiner Flucht eine Polizistin an und schleifte sie Dutzende Meter mit.

Seit dem Ereignis am 28. Februar 2020 sorgt der Fall immer wieder für neue Schlagzeilen. Einen Tag später wurde der Täter verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Dann wurden weitere Strafverfahren gegen die Mitfahrenden eröffnet. Dann erfuhr man, dass der Haupttäter das Auto seines Vaters entwendet hatte und keinen Führerausweis besass. Der Staatsanwalt passte seinen Anklagevorwurf von versuchter Tötung auf versuchten Mord an. Und später wurden noch Raserdelikte des Beschuldigten bekannt.