Medikamente gegen Covid-19 – Wundermittel gegen Corona oder nur billiges Wurmmittel? Impfgegner und einige Länder schwören auf Ivermectin. Nun stellt sich heraus: Die grösste Studie zur Wirksamkeit des Mittels war höchstwahrscheinlich gefälscht. Nik Walter

Vor allem unter Impfgegnern ist das Entwurmungsmittel Ivermectin hoch im Kurs zur Bekämpfung von Covid-19 – auch wenn belastbare Studiendaten fehlen. Foto: Alamy

Das Medikament gilt als grosser Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19 – genau genommen: vor allem in impfkritischen Kreisen und in gewissen Ländern. Gemeint ist das billige Entwurmungsmittel Ivermectin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt zwar, das Mittel nur im Rahmen von Studien einzusetzen, doch dies kümmert diverse Länder nicht gross. In der Slowakei, Teilen von Indien, Zimbabwe, Südafrika sowie in diversen Ländern Südamerikas ist Ivermectin für die Behandlung und Prävention von Corona-Erkrankungen zugelassen. In diesen und anderen Ländern wird das Mittel denn auch millionenfach zur Prävention oder Behandlung von Covid-19 geschluckt.