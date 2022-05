Tragödie in China – Wurde der Flugzeugabsturz mit 132 Toten absichtlich verursacht? Flug MU5375 der Airline China Eastern war am 21. März mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. Daten des Flugschreibers sollen nun darauf hinweisen, dass der Absturz absichtlich herbeigeführt wurde.

«Das Flugzeug hat das getan, was ihm von jemandem im Cockpit befohlen wurde»: Die Daten des Flugschreibers sind teilweise ausgewertet worden. (Archivbild) Keystone/Xinhua

Der Absturz eines Passagierflugzeugs in China mit 132 Toten könnte einem Medienbericht zufolge absichtlich herbeigeführt worden sein. Darauf weisen von US-Ermittlern untersuchte Daten des Flugschreibers hin, wie die Zeitung «Wall Street Journal» am Dienstag berichtete. «Das Flugzeug hat das getan, was ihm von jemandem im Cockpit befohlen wurde», zitierte die Zeitung eine Quelle, die demnach mit vorläufigen Einschätzung der amerikanischen Behörden vertraut ist.

Flug MU5375 der Airline China Eastern war am 21. März zwischen den chinesischen Städten Kunming und Guangzhou unterwegs. Über der Region Guanxi stürzte die Maschine, eine Boeing 737-800, plötzlich aus einer Höhe von rund 8800 Metern ab und zerscholl auf einem Berghang. Alle 132 Insassen starben.

Flugzeug soll in Sturzflug befördert worden sein

Nach dem Absturz übernahm die chinesische Zivilflugbehörde CAAC die Ermittlungen zur Unfallursache. Ende April gab sie bekannt, einen vorläufigen Bericht fertiggestellt zu haben – ohne aber Angaben zu einer möglichen Absturzursache zu machen. Gemäss den internationalen Flugverkehrsregeln leistete die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde NTSB technische Unterstützung für die Untersuchungen, weshalb die Daten des Flugschreibers in die USA übermittelt wurden.

Aus diesen Daten geht laut «Wall Street Journal» hervor, dass einer der Piloten oder jemand, der ins Cockpit eingedrungen war, das Flugzeug per Steuereingabe in den Sturzflug beförderte und zum Absturz brachte. Laut der Zeitung halten US-amerikanische Behörden eine Verantwortung des Piloten für wahrscheinlicher. Die CAAC hatte hingegen mitgeteilt, es gebe keinen Verdacht gegen den Piloten.

US-Behörden sehen ihre Erkenntnisse laut «Wall Street Journal» durch die Tatsache untermauert, dass chinesische Ermittler bisher auf keine Probleme mit dem Flugzeug oder der Luftraumüberwachung hingewiesen hatten. In einer CAAC-Mitteilung hiess es, die Besatzung habe alle Sicherheitskontrollen durchgeführt, an Bord hätten sich keine Gefahrenstoffe befunden und der Flug sei nicht auf problematische Wetterbedingungen gestossen.

China hat «illegale Informationen» aus dem Netz entfernt

Nach dem Flugzeugabsturz im März hatte die Kommunistische Partei Chinas sich schnell darum bemüht, Informationen über den Absturz unter Kontrolle zu halten. Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde teilte nach dem Unfall mit, sie habe ein Vielzahl an «illegalen Informationen» aus dem Netz entfernt.

Der Absturz war das tödlichste Flugzeugunglück in China seit drei Jahrzehnten. Die Sicherheitsvorkehrungen in dem Land sind sehr streng.

Absichtlich von Piloten herbeigeführte Flugzeugabstürze sind extrem selten. Im März 2015 liess der Co-Pilot einer Maschine der deutschen Fluggesellschaft Germanwings ein Flugzeug absichtlich in den französischen Alpen abstürzen. 144 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder starben. Die europäische Flugsicherheitsbehörde AESA hat seither die medizinische Betreuung von Piloten verstärkt, insbesondere mit Blick auf ihre psychische Gesundheit.





AFP/chk

