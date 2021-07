Aus dem Bezirksgericht Zürich – Wurde ein Serientäter erwischt, der junge Frauen schändete? Ein 42-jähriger Schweizer soll für elf Jahre weggeschlossen werden. Der Beschuldigte hält die Vorwürfe für «erfunden». Das Urteil ist noch offen. Thomas Hasler

Die 8. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich wird das Urteil am übernächsten Freitag bekannt geben. Foto: Urs Jaudas

Eine junge Frau torkelt mitten in der Nacht aus einem Club. Sie ist ziemlich benommen, weil sie zu viel getrunken hat oder unter dem Einfluss einer Partydroge steht. Sie wird von einem sympathischen, vertrauenerweckenden Mann angesprochen, der bereit ist, sie nach Hause zu fahren. Er fährt aber auf einen Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs Enge. Dort kommt es zu sexuellen Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr.

Etwa so, grob zusammengefasst, sollen sich zwischen März 2013 und Mai 2018 acht Vorfälle im Umfeld von Clubs in der Stadt Zürich ereignet haben. Sie fallen bei den Fachleuten der Kriminalpolizei auf, weil sie einige bemerkenswerte Parallelen aufweisen. Vieles scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um den gleichen Täter handelt: Tatzeit immer zwischen zwei Uhr nachts und sechs Uhr morgens. Die Frauen sind alle zwischen 20 und 25 Jahre alt, sie befinden sich in einem körperlich eher bemitleidenswerten Zustand.