Weitere Ballettschule unter Verdacht – Wurde hier systematisch gedemütigt und erniedrigt? Eine Gruppe von ehemaligen Schülerinnen der Basel Dance Academy erhebt Vorwürfe gegen die Direktorin und spricht von einem toxischen Klima in der Schule. Julia Konstantinidis

An der Basel Dance Academy soll ein toxisches Klima herrschen, wie einige ehemalige Schülerinnen berichten. Foto: Michael Afonso / Unsplash (Symbolbild)

Kein halbes Jahr nachdem ehemalige Schülerinnen der Ballettschule Theater Basel (BTB) via die Medien schwere Vorwürfe gegen ihre Schule erhoben haben, wagt wieder eine Gruppe von jungen Frauen via die Medien den Gang an die Öffentlichkeit, um über ihre Erfahrungen zu sprechen, die sie alle als noch minderjährige Tanzschülerinnen gemacht haben. Es sind ehemalige Schülerinnen der Basel Dance Academy (BDA), die von Galina Gladkova-Hoffmann geführt wird. Im Raum stehen Vorwürfe des mentalen Missbrauchs und eines toxischen Klimas in der Schule.