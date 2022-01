Strafanzeige im Strassenverkehrsamt – Wurden in Bassersdorf Prüfungen und Kontrollen manipuliert?

Strafanzeige im Strassenverkehrsamt – Verdacht auf amtlich organisierte Manipulation in Bassersdorf Wurden im Zürcher Unterland Fahrprüfungen und Fahrzeugkontrollen manipuliert? Man habe «Unregelmässigkeiten» festgestellt, meint das Amt. Drei Angestellte sind weg. Kevin Brühlmann

Das Strassenverkehrsamt in Bassersdorf: Drei Angestellte stehen unter Verdacht, Fahrprüfungen und Kontrollen manipuliert zu haben. Foto: Dominique Meienberg

Die Abteilung Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsamts ist nicht die Wohlfahrt. Es geht um Vorschriften, die gefälligst eingehalten werden, damit uns die allgemeine Strassenordnung nicht abhandenkommt.

Am 6. Dezember 2021 verschickte der Abteilungsleiter Carlo Gsell, ein Mann mit freundlicher Stimme und einem Anwaltspatent, eine Ladung Briefe. Er hatte sie in seinem Büro an der Lessingstrasse 33 in Zürich verfasst.

Wie viele Briefe es waren und was sich Gsell beim Schreiben gedacht hat, verrät er – vorschriftsgemäss – nicht. Adressiert waren die Briefe jedenfalls an meist junge Leute, die in den vergangenen Monaten, Jahren womöglich, in Bassersdorf ihre Fahrprüfung absolviert haben. In dieser Abteilung des Strassenverkehrsamts schien offensichtlich einiges schiefgelaufen zu sein.