Mageres 0:0 gegen Sion – Xamax bleibt am Tabellenende kleben Obwohl das Spiel im Abstiegskampf eminent wichtig gewesen wäre: Die Neuenburger lassen Emotionen und Durchschlagskraft gegen die Walliser beinahe gänzlich vermissen. Laura Inderbitzin

Sion und Xamax zeigten im Abstiegsduell keinen hochstehenden Fussball. Foto: Keystone Torchancen kriegten die Zuschauer nur wenige zu sehen. Foto: Keystone Die Partie endete schliesslich torlos 0:0. Foto: Keystone 1 / 3

Auch in seinem dritten Spiel als Xamax-Trainer konnte Stéphane Henchoz keinen Unterschied ausmachen. Nach einem Remis und einer Niederlage kamen die Neuenburger nun gegen Sion zuhause nicht über ein 0:0 hinaus.

Dabei wäre dieses Spiel im Abstiegskampf eminent wichtig gewesen. Nun bleibt das Henchoz-Team auf dem letzten Rang sitzen und hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf den Barrageplatz. Nach der 0:3-Niederlage im (ebenfalls bedeutenden) Abstiegsduell vom Sonntag gegen Thun und dem positiven Coronatest in den eigenen Reihen werden die Tage bei Xamax damit nicht gemütlicher.

Sion agierte aktiver

Doch am Donnerstagabend im Spiel liessen die Rot-Schwarzen die nötigen Emotionen und die Durchschlagskraft fast gänzlich vermissen, um ihre missliche Situation etwas zu verbessern. Beinahe während der gesamten Partie, die insgesamt nur wenig geniessbare Fussballkost bot, war Sion die aktivere Mannschaft und machte mehr Druck aufs Tor.

Nur in der 76. Minute dürfte bei Henchoz noch einmal etwas mehr Hoffnung aufgekommen sein: Sion-Spieler Zock kassierte die gelb-rote Karte und musste vom Platz. Doch auch danach, in Überzahl, fehlte bei Xamax die nötige Zielstrebigkeit. So dürfte es für den Tabellenletzten in den fünf verbleibenden Runden ganz schwierig werden, den Klassenerhalt noch zu schaffen.

Das zweite Spiel vom Donnerstagabend, in dem St. Gallen den FC Luzern empfängt, beginnt um 20.30 Uhr. Bei einem Sieg könnten die Ostschweizer die Tabellenspitze von YB wieder übernehmen.

Telegramm:

Neuchâtel Xamax – Sion 0:0

1000 Zuschauer. – SR Jaccottet.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Djourou (46. Xhemajli), Oss, Djuric; Gomes, Mveng (88. Seferi), Kouassi, Seydoux; Araz (58. Corbaz); Sakho (70. Ramizi), Nuzzolo.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Bamert, Abdellaoui, Facchinetti; Baltazar (75. Toma), Zock, Grgic; Kasami (90. Khasa), Uldrikis (82. Itaitinga), Lenjani.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Doudin, Kamber und Dugourd (alle verletzt). Sion ohne Stojilkovic, Ndoye (beide gesperrt), Luan, Raphael, Andersson und Cavaré (alle verletzt). 76. Gelb-rote Karte gegen Zock (Foul). Verwarnungen: 29. Oss (Foul), 38. Nuzzolo (Foul), 45. Zock (Foul), 66. Kouassi (Foul), 88. Facchinetti (Foul), 91. Djuric (Foul), 92. Bamert (Foul).

Tabelle: 1. Young Boys 31/61. 2. St. Gallen 30/59. 3. Basel 31/55. 4. Servette 31/45. 5. Luzern 30/42. 6. Zürich 30/42. 7. Lugano 31/36. 8. Thun 31/29. 9. Sion 30/28. 10. Neuchâtel Xamax FCS 31/24.