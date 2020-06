24. Runde Super League – Xamax gewinnt Abstiegsduell verdient Neuchâtel Xamax setzt sich am Tabellenende von Thun ab. Die Neuenburger entscheiden das Direktduell der beiden Abstiegskandidaten 2:1 für sich. St. Gallen will seit 20.30 Uhr bei Sion die Tabellenführung zurückerobern. Simon Scheidegger

Samir Ramizi bringt die Neuenburger in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte 1:0 in Führung. freshfocus Ridge Munsy (l.) gleicht für die Berner Oberländer eine Viertelstunde vor Spielschluss aus. KEYSTONE Schiedsrichter Adrien Jaccottet zeigt dem Thuner Leonardo Bertone nach 39 Minuten die gelb-rote Karte. freshfocus 1 / 5

Als sich Matteo Tosetti in der 94. Minute den Ball setzt, beginnen die wenigen Zuschauer auf der Neuenburger Maladière zu zittern. Es ist die letzte Chance des FC Thun in diesem Duell mit dem punktgleichen Tabellennachbar, doch noch auszugleichen und doch einen Punkt mitzunehmen. Doch Tosetti schiesst in die Mauer, wenig später pfeift Schiedsrichter Adrien Jaccottet ab.

Ein Thuner Punktgewinn wäre auch nicht verdient gewesen. Zu dominant hatten die Xamaxien zuvor agiert, was allerdings auch dadurch begünstigt wurde, dass das Heimteam seit der 39. Minute in Überzahl agieren konnte. Nachdem er bereits früh verwarnt worden war, verlor Leonardo Bertone den Ball in Strafraumnähe an den starken Musa Araz und konnte nur mit einem Foul verhindern, dass dieser alleine aufs Tor ziehen würde. Schiedsrichter Adrien Jaccottet stellte Bertone vom Feld und versetzte den Thunern damit einen ersten Schlag in diesem wichtigen Spiel.

Neuenburger Führung vor dem Tee

Der zweite folgte noch vor der Pause, als Samir Ramizi in der zweiten Nachspielminute mit einem Drehschuss das 1:0 gelang. Dennoch: Viel fehlte nicht und die Berner Oberländer wären mit einem Punkt aus Neuenburg abgereist, hätten im Abstiegskampf also den Status quo aufrechterhalten. Ridge Munsy liess die Thuner eine Viertelstunde vor Schluss jubeln und hoffen. Der Luzerner profitierte vom kollektiven Glauben der Neuenburger Hintermannschaft, dass er nach einem langen Ball aus Abseitsposition aufs Tor von Xamax-Goalie Laurent Walthert gestartet sei. Nachdem Munsy den Ball aber mit einem souveränen Schlenzer im Tor untergebracht hatte, zeigte Jaccottet zur Mitte, und auch der VAR bestätigte die Korrektheit des Treffers.

Dass es trotzdem nicht zum Thuner Punkt reichte, liegt einerseits am ungeschickten Abwehrverhalten von Nikki Havenaar gegen Thibault Corbaz, und andererseits an der Treffsicherheit von Raphaël Nuzzolo, der nach dem Zweikampf der beiden und dem Foulspiel des schlaksigen Verteidigers den Penalty verwertete (86.)

Der neunte Saisontreffer des Topskorers besiegelte ein erstes Neuenburger Ausrufezeichen im Abstiegskampf und einen ersten Rückschlag für die Thuner, die eine Chance verpassten, das Tabellenende zu verlassen. Für beide stehen nun strenge Aufgaben an: Thun lädt YB am Dienstag zum Derby, Xamax empfängt am Mittwoch Basel.