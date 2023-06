Kosovo-Albaner in der Schweiz – «Xhaka und Shaqiri schiessen Tore für die Schweiz, nicht für Kosovo» Der Filmemacher Ilir Hasanaj ist nach Kosovo ausgewandert – das Land, aus dem seine Eltern einst flüchteten. Er kritisiert den Umgang mit Migranten hierzulande, ist aber auch dankbar. Simon Widmer , Visar Kryeziu (Fotos)

«In Kosovo hatte ich das Gefühl, gebraucht zu werden», sagt der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger Ilir Hasanaj. Foto: Visar Kryeziu

An einem Abend im Mai befindet sich ein Stück Kosovo inmitten der Ausgehmeile Langstrasse in Zürich. Vor dem Kino Riffraff diskutiert ein mehrheitlich junges Publikum auf Albanisch, Schweizerdeutsch und Englisch. Es läuft das Festival Kino Kosova, das dem aktuellen kosovarischen Filmschaffen gewidmet ist. In den Filmen geht es um Themen wie Feminismus, Sexismus, LGBTQ. Um Menschen, die in Kosovo nicht so leben dürfen, wie sie es wollen.



Mitten in der Menschentraube steht ein Filmemacher, den hier die meisten kennen: Ilir Hasanaj. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger, gekrauste schwarze Haare, Schnauz, weiss-grün-violett gemustertes Hemd, hat das Programm zusammengestellt. Wer ist der Mann, der über seine Arbeit sagt: «Ich will Kosovo von einer anderen Seite zeigen»?