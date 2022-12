Podcast zum Schweizer Fussball – «Xhaka weiss, dass das Nationalteam nicht auf ihn verzichten kann» Was ist beim Schweizer Nationalteam mit dem 1:6-Aus gegen Portugal kaputtgegangen? Wer klebt es zusammen? Und wie weiter mit Captain Granit Xhaka? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Die Weltmeisterschaft steht bereits vor den Halbfinals. In unserem Fussball-Podcast reden wir trotzdem noch einmal über das Ausscheiden der Schweizer Nationalmannschaft. Und vor allem darüber, was danach zwischen Trainer und Spielern abgegangen ist. Von Schuldzuweisungen an den Trainer oder an Mitspieler bis zur mässig grossen Bereitschaft des Trainers, Schuld zu anerkennen.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

«Da ist einiges kaputtgegangen», sagt Tamedia-Sportchef Ueli Kägi in unserer aktuellen Folge. Und er verweist auf die aufflackernde Diskussion, ob Granit Xhaka Captain der Schweizer Nationalmannschaft bleiben soll. Wobei sich unsere Runde in diesem Punkt für einmal erstaunlich einig ist: «Die Persönlichkeit der anderen Spieler reicht nicht, wenn du weiterhin Erfolg haben willst», sagt Thomas Schifferle, «und wenn du Xhaka das Captainbändeli wegnimmst, musst du damit rechnen, dass du auch keinen Nationalspieler Xhaka mehr hast.»

Oliver Gut, der zwischendurch gar die Frage aufwirft, ob diese WM das letzte grosse Turnier von Xherdan Shaqiri gewesen sein könnte, findet: «Wenn man Xhaka und Shaqiri abzieht, dann verliert dieses Team auch enorm an Strahlkraft. Darum gibt es vielleicht gute Gründe, warum sich der Verband die Finger gar nicht erst verbrennen will an dieser Frage.» Quintessenz von Schifferle: «Granit Xhaka weiss selbst, dass das Nationalteam nicht auf ihn verzichten kann.»

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.