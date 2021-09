Bauprojekt in Rheinfelden - Xherdan Shaqiris umstrittener Betonbunker

Rheinfelder wundern sich – Der Betonbunker von Xherdan Shaqiri ist umstritten Noch laufen Einsprachen zum Bauprojekt des bekannten Fussballprofis. Der Bau passe nicht auf den beschaulichen, durchgrünten Kapuzinerberg. Franziska Laur

Auf dieser Parzelle in Rheinfelden will Xherdan Shaqiri sein Haus bauen und muss bereits gegen Widerstand der Nachbarn ankämpfen. Die Baupläne des 96-fachen Schweizer Nationalspielers passen wohl nicht allen auf dem idyllischen Kapuzinerberg. Foto: Dominik Plüss

Die Rheinfelder sind hin- und hergerissen. Eigentlich würden sie es ja toll finden, wenn der Top-Fussballspieler Xherdan Shaqiri nach Rheinfelden ziehen würde. Doch eben: Würde er? Schliesslich hat er ja soeben einen Dreijahresvertrag mit Lyon abgeschlossen. «Ja, ich hoffe, dass er auch einzieht», sagt Peter Scholer, der schräg vis-à-vis von der Ecke Maienweg/Birkenweg auf dem Kapuzinerberg wohnt, wo Shaqiri sein Haus bauen will. Oder besser: seinen Betonbunker. Zumindest auf den Plänen wirkt es so: ziemlich grau, ziemlich hoch, über neun Meter an der höchsten Stelle und scharfkantig abgestuft.