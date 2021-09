15' Wieder Immobile

Und schon der nächste Abschluss der Italiener. Der Ball kommt von rechts flach zur Mitte. Dort spediert ihn Ciro Immobile dann eher nicht so flach in Richtung Gellert-Tribüne. Und der Vater meines Nachbarn sieht sich zuhause sicher in seiner Meinung bestärkt, dass dieser Immobile einfach nicht so richtig toll ist als Stürmer. Uns Schweizern kann es ja recht sein.