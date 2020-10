Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde der Uefa-Europa-League-Gruppenphase.

Die einzig verbleibende europäische Hoffnung aus Schweizer Sicht heisst YB. Der Schweizer Meister startet heute in die Gruppenphase und das direkt mit einem Kracher. Die AS Roma ist zu Besuch in Bern, bestückt mit Weltstars und ausgerüstet mit neuer Hoffnung, welche sich um ein neu formiertes Sturmtrio dreht.

Mkhitaryan, Dzeko, Pedro. So präsentiert sich der neue Dreizack des römischen Offensivspiels. Stürmer von Weltformat, aber auch alle über 30. Der Beginn der italienischen Meisterschaft sah vielversprechend aus, jetzt muss sich das Zusammenspiel auch auf europäischer Ebene beweisen. Wenn auch nicht von Anfang an, Mkhitaryan und Dzeko sitzen zu Beginn der Partie auf der Bank.

Bei YB kehrt von Ballmoos nach seiner Corona-Infektion zurück zwischen die Pfosten. Ansonsten kommt man mit einem eher mulmigen Gefühl aus der letzten Partie gegen Servette. Ein Lichtblick war der erst 18-jährige Fabian Rieder. Der Youngster kommt heute zu seinem europäischen Debut.

Von den Rängen müssen sich die Berner mit dem Support von 1'000 Zuschauern begnügen, nach den strengeren Massnahmen gegen die Pandemie wurde die Zuschauerzahl wieder begrenzt.