13. Minute

Yomov überrennt Abwehr

Der schnelle Bulgare lässt Zesiger stehen und versucht seinen Sturmpartner Sinclair in der Mitte anzuspielen. Dort kann Jordan Lefort in aller höchster Not klären. Die Bulgaren kommen nun etwas besser ins Spiel und werden vermehrt durch Konter gefährlich.