Ausgangslage

Herzlich willkommen zum Spiel zwischen den Young Boys und Servette in der 21. Super-League-Runde. Es ist eine spannendere Affiche, als die Rangliste vermuten lässt. YB hat 16 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Basel und seit sechs Spielen nur noch gewonnen, zuletzt in einem verrückten Spiel 4:3 gegen Leverkusen. Servette dagegen konnte in den letzten drei Spielen keinen Sieg einfahren und holte gegen St. Gallen, Lausanne und Lugano nur zwei Punkte.

Aber: Servette liegt den Young Boys überhaupt nicht. Es waren die Genfer, die YB in der Liga zuletzt bezwingen konnten. Sie gewannen im Dezember in Bern 2:1, eine Überraschung ist ihnen auch heute zuzutrauen. YB-Sportchef Christoph Spycher warnt deshalb: «Auf dem Weg zum Titel lauern etliche Gefahren.»

In den anderen Spielen um 16 Uhr trifft Lugano auf Luzern und Zürich auf Sion.