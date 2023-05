Super League: St. Gallen wartet weiter auf einen Sieg, YB reicht ein Punkt zum Titel

Als der Schlusspfiff ertönt, sitzt Christian Witzig bereits auf der Spielerbank. Der St. Galler muss als Pechvogel vom Spielfeld.

Es hätte der erste Sieg der St. Galler seit zehn Partien werden können. Doch am Samstagabend mussten sie sich erneut mit einem Unentschieden zufrieden geben. Die Partie zwischen Servette und dem FC St. Gallen endete 1:1. Letztmals einen Sieg feierten die Gäste am 25. Februar – gleich ein 4:0 gegen Sion. Das Ziel war also klar: Ein Erfolg musste also her.

Doch den besseren Start in die Partie erwischte Servette, die Genfer kamen in den ersten 20 Minuten zu drei Torchancen. Die St. Galler hingegen hatten ihre erste gefährliche Chance erst in der 28. Minute – nutzten diese aber sogleich. Jérémy Guillemenot bediente Witzig wunderbar im Strafraum, dieser traf via Lupfer zur 1:0-Führung.

Und auch am zweiten Tor des Abends war Witzig in einer Weise beteiligt. Wenn auch unfreiwillig: Nach einem Handspiel kam es zum Penalty für die Genfer. Chris Bedia glich zum 1:1 aus. Sichtlich verärgert verliess Witzig zur Pause das Spielfeld.

YB am Sonntag gegen Luzern

Trotz der vier Wechsel in der zweiten Halbzeit von Trainer Peter Zeidler gelang es den Ostschweizern nicht, erneut in Führung zu gehen. Die beiden Teams begegneten sich nach der Pause auf Augenhöhe.

Nach diesem Remis reicht den Young Boys am Sonntag ein Unentschieden gegen den FC Luzern zum Gewinn des Meistertitels. Für YB wäre es der 16. Titel der Clubgeschichte, letztmals Meister wurden die Berner 2021. (avo)