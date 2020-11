Gesichtsgymnastik im Test – Yoga fürs Gesicht – Wir habens getestet Unsere Autorin wusste bis vor Kurzem nicht, dass sich auch die Muskeln im Gesicht verspannen können. Nun hat sie sogar ein Mittel dagegen gefunden. Meinung Priska Amstutz

Gesichtsmassage mit Gua-Sha-Stein. Foto: zvg/Maison Ito

Der Züritipp testet regelmässig Angebote in Zürich, die uns sportlicher, schöner oder nachhaltiger machen sollen. Aktuell: Gesichtsyoga-Behandlung.

Mit meinem Gesicht wird die Kobra gemacht, und es fühlt sich danach eine Woche lang an, als wäre es in der Kindspose. Was ist passiert? In vielen Stunden Homeoffice kneife ich oft die Augen zusammen, die Muskulatur meines Gesichts ist an Stellen ähnlich verkrampft wie im Nacken oder in den Schultern. Gegen Verspannungen sind ausgewählte Yogaübungen mein Heilmittel, darum ist mein Interesse geweckt, als ich das Face-Yoga-Angebot von Maison Ito sehe.