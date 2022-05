Blick in die Statistik

0:0, 1:1, 2:2 – in der laufenden Saison konnte sich in dieser Paarung noch nie eine Mannschaft durchsetzen. Dabei fiel in den letzten zwei Aufeinandertreffen der Ausgleich jeweils erst in der Nachspielzeit.

Welches Team aktuell besser in Form ist, ist schwer zu sagen. Die Grasshoppers gewannen ihr letztes Spiel gegen St. Gallen mit 3:2, die Young Boys gaben ihre 2:0-Führung beim FC Luzern noch preis und spielten am Ende nur Unentschieden. Allerdings verbuchten sie in den letzten fünf Meisterschaftsspielen drei Siege, bei GC waren es «nur» zwei. Niederlagen setzte es in diesem Zeitraum jeweils eine.