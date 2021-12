Super League: YB – FC Sion – Berner Aufholjagd nun in Überzahl

40' - Gelb-Rote Karte für Sion

Mehrmals versuchen die Walliser zu klären, bringen aber nur Kerzen zustande. Als dann Castro zum Kopfball hochsteigen will, trifft er Aebischer mit dem Ellbogen am Kopf. Schiedsrichter Jaccottet bleibt fast keine Wahl, als den bereits verwarnten Brasilianer vom Platz zu stellen. Aebischer liegt am Boden und wird gepflegt.