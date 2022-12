Grippesaison in der Schweiz – Zahl der Grippefälle erreicht bereits Spitzenwerte der Vorjahre Bereits vor Weihnachten hat sich die Grippe in der Schweiz stark ausgebreitet. In früheren Jahren war der Höhepunkt der Krankheitswelle erst ab Ende Januar und im Februar festgestellt worden.

Die Grippe hat bereits vor Weihnachten viele Menschen ins Bett gezwungen. (Themenbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Grippe hat sich in der ganzen Schweiz ausgebreitet. Das obligatorische Meldesystem des Bundesamtes für Gesundheitswesen (BAG) zeigt die zweite Woche nacheinander eine Verdoppelung der Fallzahlen innerhalb einer Woche.

Die Fallzahlen haben bereits vor Weihnachten die Spitzenwerte der Grippesaison der Vorjahre erreicht, wie dem neusten BAG-Bulletin vom Dienstag zu entnehmen ist. Damals war der Höhepunkt der Grippewelle erst ab Ende Januar und im Februar festgestellt worden.

In der Region mit den Kantonen Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt sowie Solothurn ist gemäss BAG eine weit verbreitete Grippeaktivität erkennbar. In den anderen Regionen wird eine verbreitete Grippeausbreitung verzeichnet. Bei den am häufigsten nachgewiesenen Viren habe es sich in der Woche 50 um Influenza-Viren gehandelt, mit einem deutlichen Abstand seien die Sars-CoV-2-Viren gefolgt.

Die Symptome von grippeähnlichen Erkrankungen und Covid-19 überschneiden sich. Die Entwicklung der Arzt-Konsultationen wegen grippeähnlicher Erkrankungen ist deshalb auch durch die epidemiologische Entwicklung von Covid-19 beeinflusst, wie es weiter heisst.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.