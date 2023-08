Hawaii-Insel Maui – Behörden finden nach Waldbränden 17 weitere Tote Auf der Hawaii-Insel Maui toben verheerende Busch- und Waldbrände, die insgesamt bereits 53 Opfer forderten. Die Rettungs- und Löscharbeiten dauern an.

Verheerende Waldbrände auf der Insel Maui: Verbrannte Autos und Bäume. (9. August 2023) Keystone/Tiffany Kidder

Nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer auf 53 angestiegen. Dies gab der Bezirk Maui im US-Bundesstaat Hawaii am Donnerstagnachmittag bekannt. Am Mittwochabend hatten die Behörden zunächst von 36 Toten gesprochen. Die 17 weiteren Opfer seien am Donnerstag gefunden geworden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten an.

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte dem US-Sender CNN, dass möglicherweise bis zu 1700 Gebäude in dem Küstenort Lahaina abgebrannt sind. Der Sachschaden gehe in die Milliarden.

Auf der Insel Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen. Am stärksten betroffenen ist Lahaina im Nordwesten Mauis. Die schnell ums sich greifenden Flammen zerstörten dort den grössten Teil des Ortes. Nach Mitteilung des Bezirks Maui konnte das Feuer in Lahaina bis Donnerstagnachmittag zu 80 Prozent unter Kontrolle gebracht werden.

SDA/chk

