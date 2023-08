Zahlen zur Lehrstellen-Situation – Noch sind bei weitem nicht alle Lehrstellen besetzt Rund ein Fünftel der Lehrstellen, die bis letzten Juli ausgeschrieben wurden, sind noch nicht besetzt. Manche Angebote sind jedoch blitzschnell ausgebucht. Hélène Arnet Sabina Bobst (Fotos) Patrice Siegrist

Tamara und ihre Mutter bei einer Beratung im Laufbahnzentrum Zürich. Sie sortiert 250 Berufskarten nach ihrer Präferenz. Foto: Sabina Bobst

Der Trend ist deutlich. Der Kanton Zürich erwartet gemäss eigenen Angaben, dass die Zahl der Lernenden zwischen 2022 und 2037 um 8600 Lernende auf 51’200 Lernende anwachsen wird. Dies entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent. Damit genügend Lehrstellen zur Verfügung stehen werden, soll die Schaffung von Lehrstellen gefördert werden, wie die Bildungsdirektion kürzlich mitteilte.

Der Blick zurück zeigt: Bis Ende Juli 2023 waren laut Bildungsstatistik 10’080 Lehrstellen zu vergeben. Das bedeutet: Im vergangenen Jahr erholte sich der Markt etwas, das Angebot legte um knapp 10 Prozent zu. Es liegt aber immer noch klar unter dem lange üblichen Niveau.

Lange pendelte die Anzahl Lehrstellen im Kanton um die 12’000. Der Höchststand wurde 2016 erreicht. Damals hätten gemäss den Zahlen der Bildungsdirektion 12’719 Lehrstellen besetzt werden können. Danach setzte der Sinkflug ein. Zuerst in gemächlichem Tempo.

Zuerst sank die Zahl auf 11’631 im Jahr 2020, dann folgte in den beiden darauffolgenden Jahren der Corona-Absturz. 2022 wurden noch 9178 Lehrstellen angeboten.

Wie viele Lehrstellen wurden besetzt?

Von den rund 10’000 Lehrstellen blieben bis im vergangenen Juli 22,6 Prozent unbesetzt. Das ist der zweithöchste Wert in den letzten 11 Jahren. Nur 2022 waren es mit 25,3 Prozent noch mehr. Im Angebotsrekordjahr 2016 sind nur 11 Prozent der Lehrstellen frei geblieben.



Laut Auskunft des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamt ist die die Zahl der offenen Lehrstellen jedoch mehr oder wenige gleich geblieben, denn die Unternehmen haben zusätzliche Lehrstellen geschaffen , etwa im Bereich Fachleute Gesundheit. Das sei sehr wichtig, da in den kommenden Jahren die Zahl der Lernenden stark ansteigen werde.

In welchen Berufen gibt es am meisten Lehrstellen?



Mit 1363 Stellen gab es 2023 besonders viele Lehren in Gesundheitsberufen (z.B. Fachmann Gesundheit, Dentalassistentin oder Medizinischer Praxisassistent). Auf Platz 2 und 3 folgen die kaufmännischen und Detailhandelslehren mit 1328 respektive 972 Lehrstellen. Die Top 5 komplettieren Berufe in der Betreuung (700) und bei den Elektroinstallateuren und Automatikerinnen (535).

Sind diese Berufe auch beliebt bei den Lernenden?

Kaufmännische Lehren blieben gemäss Bildungsstatistik nur wenige offen, 4,4 Prozent per Ende Juli 2023. In den Gesundheitsberufen sind es bereits 12,1 Prozent. Ganz viele offene Stellen gab es im Detailhandel mit 34 Prozent offener Stellen und in der Betreuung mit 41,9 Prozent.

Waren diese Berufe immer schon Spitzenreiter?

Zu den Aufsteigern in den vergangenen Jahren gehören die Betreuungsberufe. Sie waren vor elf Jahren noch nicht in den Top 5 vertreten. Heute gibt es in diesem Bereich 77 Prozent mehr Lehrstellen als 2013. Besonders bei der Betreuung von Kindern und Menschen mit Beeinträchtigung ist das Angebot gestiegen. Was aber auffällt: Zwar gibt es mehr Lehrstellen, doch viele der Stellen bleiben frei.

Informatik-Lehrstellen sind schnell weg. Weniger beliebt sind solche im Gastro-Sektor. Foto: Sabina Bobst

Die Zahl der Lehrstellen in den Gesundheitsberufen hat in den vergangenen elf Jahren um 31 Prozent zugelegt, in der Betreuung um über 70 Prozent. Im Detailhandel und im kaufmännischen Bereich ist die Zahl der Lehrstellen rückläufig.

Welche Berufe haben Mühe, ihre Stellen zu besetzen?

Unter den Berufsgruppen mit mindestens 50 Lehrstellen haben insbesondere Bauberufe Mühe, Lernende zu finden. Bein den Polybauern blieben 70 Prozent der Stellen unbesetzt. Auch bei den Maurern (65 Prozent), den Gärtnerinnen (56 Prozent) und im Strassenbau (48 Prozent) konnten die Lehrangebote häufig nicht besetzt werden. In absoluten Zahlen blieben allerdings am meisten Lehrplätze in der Coiffeurbranche offen, insgesamt 154 Stellen, das entspricht 69 Prozent.

Welche Berufe sind beliebt?

Bei den Berufen mit über 100 Lehrstellen sind es Zeichner (Architektur, Ingenieurbau etc.), Pharma-Assistentinnen, KV, Informatiker, Polymechaniker. Diese haben nur zwischen 1,3 und 5,9 Prozent offene Lehrstellen.

Und was ist mit den besonderen Berufen?



Eine angehende Müllerin liess sich 2023 nicht finden. Ein angehender Hufschmied ebenso wenig. Dafür wird ein Vergolder oder ein Geflügelfachmann ausgebildet. Und eine Büchsenmacherin. Sie stellt Schusswaffen her oder repariert und justiert diese.

Über die Analyse Für die Auswertung wurden die öffentlichen Daten der Bildungsdirektion des Kantons Zürich verwendet. Die Bildungsstatistik weist alle offenen Lehrstellen aus, die dem Lehrstellen-Nachweis gemeldet wurden. Stichtag ist jährlich Ende Juli. Der Stand Ende Juli zeigt die Situation, kurz bevor das neue Lehrjahr beginnt. Um etwas Ordnung in die grosse Zahl der Lehrstellen zu bringen, hat diese Redaktion aus 227 Berufen 110 Berufsgruppen gebildet. (sip)

