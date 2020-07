Verhältnis der Geschlechter – Zahlenrätsel an den Schulen In den Zürcher Schulen werden mehr Knaben als Mädchen unterrichtet, obwohl es im Kanton Zürich mehr Frauen als Männer gibt. Wie kann das sein? Daniel Schneebeli

Nicht nur auf diesem Bild aus einer Stadtzürcher Schule sind die Knaben in der Mehrheit, sondern über die gesamte Volksschule gesehen. Foto: Reto Oeschger

Auch im Kanton Zürich schreitet die Feminisierung der Schule voran. In den Lehrerzimmern ist das Geschlechterverhältnis so stark auf die weibliche Seite gekippt, dass man unbedingt Lehrerinnenzimmer sagen müsste. Selbst in der Sekundarschule beträgt der Frauenanteil im Lehrpersonal 58 Prozent, in der Primarschule liegt er bei 85 Prozent, im Kindergarten bei fast 98 Prozent.