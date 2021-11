Geldblog: Bank oder Postfinance – Zahlt sich die Gebührenersparnis bei E-Vermögensverwaltungen aus? Von Beratungsbedarf bis Anlagerisiko: Martin Spieler sagt, was es bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung zu beachten gilt. Martin Spieler

Ich bin bereits Kunde der Postfinance und habe zufällig die Vermögensverwaltung entdeckt: Dort kann eine Anlagestrategie gewählt werden basierend auf ETF und Indexfonds. Es ist sogar möglich, damit einen Sparplan einzurichten. Kosten 0,75 Prozent. Wie schätzen Sie diese Lösung ein? Sind die Kosten in Ordnung und gibt es noch versteckte Kosten? Grundsätzlich suche ich eine einfache Lösung, um regelmässig global in Aktien zu investieren, ohne grosse Kosten und Gebühren. Gibt es bessere Lösungen? Leserfrage von R.K.

Wenn Sie sich für die E-Vermögensverwaltung der Postfinance entscheiden, delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an die Bank. Deren Anlageexperten investieren für Sie das Geld und überwachsen danach das Portfolio regelmässig. Möglich ist die E-Vermögensverwaltung auch bereits ab kleinen Beträgen von mindestens 5000 Franken. Investiert wird in verschiedene Anlagefonds und Exchange Traded Funds (ETF). Möglich ist auch die Nutzung eines Sparplanes, der regelmässige Anlagen zulässt.

In einem ersten Schritt wird Ihr persönliches Anlegerprofil ermittelt. Dieses entscheidet später darüber, wie viel Risiken Sie mit Ihren Anlagen in Kauf nehmen wollen und können. Wichtiges Kriterium dafür ist auch Ihr eigener Anlagehorizont. Dieser bestimmt die Anlagedauer und die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wie liquide Mittel, Aktien, Obligationen, Immobilien oder Rohstoffe. Anhand Ihres Risikoprofils wird eine Anlagestrategie festgelegt, welche die Ziele, die Sie mit dem Kapital verfolgen und Ihre zeitlichen Vorgaben berücksichtigt und ein möglichst optimales Chancen-Risiko-Verhältnis schafft. Die Umsetzung Ihrer so ermittelten Strategie erfolgt dann auf der Basis der Hausmeinung der Postfinance-Anlageexperten.

Eine Erfolgsgarantie haben Sie allerdings nicht. Obwohl Sie die Anlageentscheide an die Bank delegieren, tragen Sie das Anlagerisiko immer alleine. Von den Risiken sind Sie somit nicht entbunden, dafür aber von der Arbeit, welche mit dem Investieren und der Überwachung des Depots verbunden ist. Je nach Ihren Bedürfnissen können sich für einen Anlagefokus Schweiz, Global oder Nachhaltig entscheiden.

Um es mal so auszudrücken: Ein Discountangebot ist die E-Vermögensverwaltung der Postfinance sicher nicht.

Da Sie mir schreiben, dass Sie Ihr Geld regelmässig weltweit anlegen möchten, käme in Ihrem Fall der Anlagefokus Global infrage. Auch da können Sie je nach Ihrer Risikofähigkeit unter verschiedenen Strategien wie Kapitalgewinn, Wachstum, Ausgewogen, Einkommen oder Zinsertrag wählen. Ein wichtiger Unterschied unter den Strategien ist beispielsweise die Gewichtung des Aktienanteils. Aktien versprechen langfristig die höchsten Renditechancen, sind aber starken Kursschwankungen ausgesetzt.

Punkto Gebühren ist es richtig, dass Sie für die E-Vermögensverwaltung mit einer Basisgebühr von 0,75 Prozent auf Ihrem Anlagebetrag pro Jahr rechnen müssen. Dieser fällt auch an, wenn die Vermögensverwaltung zu Buchverlusten geführt hat. Falls Sie ein Paket mit Beratung wählen, bezahlen Sie für das Paket Anlageberatung Plus 0,9 Prozent pro Jahr. Dazu kommen bei beiden Varianten aber noch Produktgebühren. Unter dem Strich zahlen Sie bei der Strategie Wachstum gesamthaft 1 Prozent für das Paket E-Vermögensverwaltung und 1,15 Prozent für das Paket Anlageberatung Plus. Bei der Strategie Kapitalgewinn steigt die Gebühr auf 1,16 Prozent. Damit sind Sie nicht mehr weit von Ansätzen entfernt wie Sie auch andere Banken für eine klassische Vermögensverwaltung verrechnen.

Um es mal so auszudrücken: Ein Discountangebot ist die E-Vermögensverwaltung der Postfinance sicher nicht. Wenn Sie bewusst Wert auf günstige Gebühren für eine standardisierte Vermögensverwaltung legen, würde ich vor einem Entscheid noch Konkurrenzangebote prüfen. Ein Beispiel dafür ist etwa die Vermögensverwaltung der True Wealth. Diese bietet je nach Vermögensgrösse eine Vermögensverwaltungsgebühr von 0,25 bis 0,50 Prozent inklusive Mehrwertsteuer sowie Depotgebühr, Handelsgebühren, Einzahlungen- und Auszahlungen, Schweizer Steuerverzeichnis inklusive.

Dazu kommen wie bei der E-Vermögensverwaltung der Postfinance-Produktgebühren von rund 0,2 Prozent, womit die Gesamtkosten bei kleineren Depots bei rund 0,7 Prozent liegen. Da bei True Wealth alles standardisiert und elektronisch erfolgt, haben Sie hier aber keine Beratung. Wenn jemand auf Beratung angewiesen ist, empfehle ich eher eine klassische Vermögensverwaltung bei einer Bank.

