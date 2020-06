Gewinnen Sie eins von 25 Jahresabos – Zattoo feiert Geburtstag! Feiern Sie mit und gewinnen Sie ein Ultimate Jahresabo Verena Koch

Zattoo feiert Geburtstag!

Im Juni feiert Zattoo Jubiläum. 15 Jahre Zattoo – das sind 15 Jahre TV-Streaming. Mit der Gründung 2005 hat das Schweizer Unternehmen Zattoo den Weg für TV-Streaming geebnet. Als erster Anbieter weltweit hat Zattoo das umgesetzt, was damals noch unvorstellbar war – Live-TV via Internet. Mit Zattoo haben

Nutzer ihr TV über das Internet gestreamt, lange bevor grosse US-Konzerne Filme und Serien online angeboten haben. Damit ist Zattoo eine echte Schweizer Erfolgsgeschichte.

Zu Beginn nur über den heimischen PC, ist Zattoo heute auf fast allen Endgeräten verfügbar, darunter Smart-TVs, Laptops, Streaming-Player, Smartphones und Tablets. Damit macht Zattoo das Fernsehen nicht nur mobil, sondern gleichzeitig zu einer attraktiven Alternative für den grossen Bildschirm im Wohnzimmer. Mit rund

drei Millionen Nutzern monatlich ist Zattoo der führende TV-Streaming-Anbieter in Europa und

ausgezeichnet mit einem Technology and Engineering Emmy® Award (2020) sowie Testsieger unter den TV-Streaming-Anbietern (CHIP, 2018).

Die SonntagsZeitung verlost 25 Ultimate Jahresabos von Zattoo im Wert von je 200 CHF.

In der Schweiz können über Zattoo aktuell rund 250 TV-Sender sowie eine Vielzahl an Video-On-Demand-Inhalten geschaut werden. Daneben geniessen Nutzer mit einem Ultimate-Abo eine Vielzahl von weiteren Vorteilen. Dazu gehören über 60 Full-HD-Sender, vier gleichzeitige Streams, 7-Tage-Replay sowie 750 Aufnahmen. Feiern Sie mit Zattoo und holen Sie sich Ihr Ultimate Jahresabo!

So nehmen Sie teil:

Per Telefon

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 500 071

CHF 1.50 / Anruf

Per SMS

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an:

Nr. 3113

CHF 1.50 / SMS

Per Internet: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 24. Juni 2020

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende der Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.