Ghibli-Filme im Stream – Zauberhafte Heldinnen Auf Netflix gibts jetzt (fast) alle Filme aus dem Studio von Hayao Miyazaki. Er setzte immer wieder auf starke Frauenfiguren. Gregor Schenker

Eine von vielen starken Frauen bei Ghibli: Prinzessin Mononoke. Bild: zvg

Am 1. April kamen die letzten sieben Ghibli-Filme auf Netflix, darunter «Das wandelnde Schloss». Da wird eine junge Hutmacherin in eine Greisin verwandelt; ein Zauberer hilft ihr. Oder «Ponyo», in dem sich ein Goldfischmädchen mit einem Menschenjungen anfreundet.

Von den 21 Ghibli-Filmen fehlt jetzt nur einer: «Das Grab der Leuchtkäfer». Das Kriegsdrama basiert auf einer Kurzgeschichte von Akiyuki Nosaka, und bei seinem Verlag liegen auch die Vertriebsrechte für den Film. So wird dieser bis auf Weiteres bei Hulu gestreamt. Dafür ist «Nausicaä aus dem Tal der Winde » ein Teil des Netflix-Pakets. Genau genommen ist das keine Ghibli-Produktion, weil der Film vor der Gründung des Studios 1985 herauskam. Sein Erfolg war aber der Grundstein für dasselbe.

«Nausicaä» war Hayao Miyazakis erstes wirklich eigenes Werk, und es zeigt, dass der Regisseur und Studiochef von Anfang an auf weibliche Heldinnen setzte. In den vergangenen 35 Jahren schufen Miyazaki und Co. viele starke Frauenfiguren – einer der Gründe, weshalb die Filme von Ghibli meist interessanter sind als jene der grossen Konkurrenten Disney, Pixar, Dreamworks und Co.

Nausicaä aus dem Tal der Winde

Von Hayao Miyazaki, Jap 1984; 116 min.

Ein bildgewaltiges Science-Fiction-Abenteuer mit Öko-Botschaft: Nach einem grossen Krieg in der Zukunft hat ein Wald aus Giftpilzen fast die ganze Erde überwuchert. Mithilfe ihres Fluggleiters kämpft die junge Nausicaä gegen das Voranschreiten der Pilze an. Sie hat ein besonderes Gespür für Tiere und Pflanzen – so ist sie schliesslich auch die Einzige, die merkt, dass die Pläne der Menschen, den Pilzwald mit Waffengewalt zu vernichten, erst recht in die Katastrophe führen werden.

Porco Rosso

Von Hayao Miyazaki, Jap 1992; 92 min.

Im Italien der 1920er: Porco wurde in ein Schwein verwandelt, trotzdem bekämpft der Pilot sehr erfolgreich Luftpiraten. Eines Tages gibt sein knallrotes Flugzeug den Geist auf. Zur Reparatur geht er nach Mailand, in die Werkstatt seines besten Freundes. Wegen der Wirtschaftskrise sind alle Männer fort, vor Ort arbeiten nur noch die Frauen – allen voran Fio. Sie ist erst 17, aber eine geniale Ingenieurin. Ohne sie wäre Porco aufgeschmissen, und so begleitet sie ihn bei seinen Abenteuern.

Prinzessin Mononoke

Von Hayao Miyazaki, Jap 1997; 128 min.

Eine mächtige Herrin lässt Wälder abholzen, um die Öfen ihrer Eisenhütte zu befeuern. Dagegen wehren sich die Götter und Tiere des Waldes – auf ihrer Seite kämpft eine junge Frau, die bei Wölfen aufwuchs. Ein Prinz gerät zwischen die Fronten und versucht, zu vermitteln. Prinzessin Mononoke ist wohl die bekannteste von Miyazakis Heldinnen, und ihr Film gehört zu den Ghibli-Highlights, weil auch die Herrin der Eisenhütte nicht einfach als böse gezeichnet wird, sondern nachvollziehbare Motive hat.

Chihiros Reise ins Zauberland

Von Hayao Miyazaki, Jap 2001; 125 min.

Als sich die Eltern von Chihiro verfahren, landen sie mit dem Mädchen in einem scheinbar verlassenen Dorf. Die beiden Erwachsenen bedienen sich unerlaubt an einem Essensstand und verwandeln sich daraufhin in Schweine. Chihiro stellt fest, dass der Ort eigentlich Göttern, Geistern und ähnlichen Wesen vorbehalten ist. Notgedrungen arbeitet sie für eine Hexe und versucht gleichzeitig, eine Rettung für ihre Eltern zu finden. Leicht ist das nicht, aber das Mädchen beweist grossen Mut.