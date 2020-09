David Blaine hebt ab – Zauberkünstler fliegt mit 50 Ballons fast 8 Kilometer hoch Der spektakuläre Flug des amerikanischen Aktionskünstlers David Blaine mit Heliumballons fand über der Wüste Arizonas statt. Er wurde live auf Youtube übertragen.

Video: David Blaine via Youtube

Der Extremsportler David Blaine ist bekannt für gewagte Experimente und spektakuläre Shows. Er liess sich beispielsweise schon lebendig begraben, mit Starkstrom beschiessen oder in einem Eisblock einfrieren. Sein neuster Streich erinnert an den Film «Oben»: Blaine hebt mitten in der Wüste Arizonas mit mehreren Dutzend (sehr grossen) Heliumballons gen Himmel ab. Nach knapp einer Stunde erreicht er eine Flughöhe von über 7000 Metern. Dabei hält er sich scheinbar nur mit einer Hand an Seilen fest. Auf einen Korb, wie sonst beim Ballonfahren üblich, verzichtete der Show-Zauberer natürlich. Schliesslich lässt er sich einfach fallen und segelt mit einem Fallschirm verletzungsfrei zu Boden.

Für seine waghalsigen Aktionen bekannt: Aktionskünstler David Blaine. Foto: AFP

