iPhone und Android – Zehn Apps für Spontan-Ausflüge und ausgedehnte Reisen Ob Sie Ihre Spritzfahrt minutiös planen oder spontan aufbrechen: Das Smartphone führt zu lohnenswerten und wenig bekannten Zielen. Matthias Schüssler

Für diesen Spontan-Trip muss man allerdings vorab daran gedacht haben, die Taucherbrille und das Badekleid einzupacken. Foto: Getty Images

Apps für Spontan-Ausflüge

Wenn die Sonne lacht, sich die Wanderlust regt und Sie bei der Arbeit für ein paar Stunden entbehrlich sind, dann bringt Sie Family Trips (iPhone und Android) auf Ausflugs-Ideen: Die App von Schweiz Tourismus hält knapp tausend Ziele bereit, die Sie nach vier Kriterien einschränken können: Sie geben an, ob Sie Abenteuer, Entspannung, Bildung oder Natur suchen, sich drinnen oder draussen aufhalten wollen, kleine oder grosse Kinder dabeihaben und einen ganzen oder halben Tag erübrigen können: Daraufhin erscheint eine Liste mit den passenden Vorschlägen, die Sie über den Knopf links oben nach Distanz sortieren. Die Ausflugsziele in der Nähe erscheinen dann ganz oben in der Liste.