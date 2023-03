Ausbau der Videoüberwachung – Zehntausende Kameras in Bahnhöfen, Zügen und an öffentlichen Plätzen ÖV-Betreiber und Gemeinden haben die Videoüberwachung massiv ausgebaut. Sicherer werde die Gesellschaft dadurch jedoch nicht, kritisiert ein Experte.

Schweizweit gibt es weit über 36’000 Überwachungskameras alleine an Bahnhöfen, in Zügen, Bussen und Trams. Foto: Jean-Christophe Bott

Die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr hat in den vergangenen Jahren offenbar massiv zugenommen. 2015 hätten die SBB in Zügen und Bahnhöfen 14’600 Kameras installiert, heute seien es gemäss eigenen Angaben bereits 24’400 Aufnahmegeräte, wie der «SonntagsBlick» berichtet.

Auch bei anderen Verkehrsbetrieben sei aufgerüstet worden, schreibt die Zeitung. Die BLS habe die Zahl ihrer Kameras in zehn Jahren von 630 auf 2880 erhöht, die Rhätische Bahn von 95 auf 1723. In den Zügen der Südostbahn sei die Zahl der Kameras seit 2017 von 380 auf 1910 gestiegen. Die Basler Verkehrsbetriebe hätten mittlerweile 1622 Überwachungskameras installiert, die Verkehrsbetriebe Zürich 2688, Postauto rund 1200. Insgesamt sind das mehr als 36’000 Kameras.

SBB: Sicherheitsstandard soll erhöht werden

Auch Städte und Gemeinden würden neue Überwachungskameras installieren, wobei keine exakten Zahlen existieren. So seien etwa in Basel mittlerweile 1260 Überwachungskameras im öffentlichen Raum vorhanden, heisst es weiter im Artikel. In Zürich sei bereits im Jahr 2019 von 800 Kameras die Rede gewesen, allein bei den städtischen Schulhäusern. Das Angebot macht sich die Justiz zunutze. Im vergangenen Jahr verlangten die Staatsanwaltschaften von den SBB monatlich rund 200-mal Videomaterial.

Auch in den renovierten Zügen gehört die Videoüberwachung mittlerweile zur Standard-Ausrüstung. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone/Archiv)

Für die SBB sei Videoüberwachung ein wichtiges Element, um den Sicherheitsstandard in Zügen für die Mitarbeitenden sowie Kundschaft weiter zu erhöhen, sagt eine Sprecherin gegenüber dem «SonntagsBlick». Nicht zuletzt bei Übergriffen auf das Personal seien Bilder wichtige Beweismittel.

«Kameras machen Gesellschaft nicht sicherer»

Die Vielzahl der Videokameras wird auch mit kritischen Augen verfolgt. Im «SonntagsBlick» erklärt Francisco Klauser, Professor an der Universität Neuenburg, dass «Überwachungskameras die Gesellschaft nicht sicherer machen». Klauser, der die Auswirkungen von Videoüberwachung im öffentlichen Raum erforscht, meint, dass Straftaten im Affekt oder unter Alkohol- und Drogeneinfluss dadurch nicht verhindert würden. Auch nehme das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht zu.

Kameras seien keine Lösung, sondern würden das Problem einfach an einen anderen Ort verschieben, kommt der Experte zum Schluss. So seien in England Kameras weit verbreitet, die Kriminalitätsrate sei aber dadurch nicht zurückgegangen.

Klauser stimmt zu, dass Überwachungsbilder zur Aufklärung von Straftaten nützlich sein können. Problematisch sei es, wenn es gleichzeitig zu einem Personalabbau komme. «In den Zügen zum Beispiel gibt es heute zwar mehr Kameras als früher, dafür weniger Zugbegleiter.» In Städten und Gemeinden sinke im Zuge der erhöhten Videoüberwachung oft die Polizeipräsenz. Dies sei eine fragwürdige Entwicklung.

