Impressionen der Räbechilbi – Zehntausende Räben verwandeln Richterswil in eine Märchenwelt Unzählige Besucherinnen und Besucher strömten am Samstag nach Richterswil, um die grösste Räbechilbi der Welt zu bestaunen. Das traditionelle Volksfest hielt dieses Jahr eine Neuerung bereit. Daniel Hitz

1 / 25 Die Räbechilbi lockte am Samstagabend rund 19’000 Besucherinnen und Besucher nach Richterswil. Foto: André Springer

Wohl an kaum einem anderen Tag freut man sich so sehr auf das Eindunkeln wie am Tag der Räbechilbi. Bereits am frühen Samstagabend tummeln sich unzählige Besucherinnen und Besuchern Schulter an Schulter im Richterswiler Dorfkern. Wer sich einen guten Platz am Strassenrand ergattert hat, gibt diesen so schnell nicht wieder los. Auf den Balkonen und Terrassen warten Schaulustige und manch ein Kind kraxelt dem Vater auf die Schultern, um einen besseren Ausblick zu bekommen.