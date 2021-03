Guten Abend

Herzlich willkommen zum Ticker, werte Fussballfreunde. Heute steigt im St.-Jakob-Park das Spitzenspiel Basel gegen YB, der Tabellenzweite empfängt den Leader. Fussballherz, was willst du mehr?

Nun, eine spannendere Ausgangslage würden wir uns ja schon wünschen, denn: Ob die Berner nach den 90 Minuten 22, 16 oder immer noch 19 Punkte Vorsprung haben, ist für den Ausgang der Meisterschaft wohl eher zweitrangig. Und doch ist einiges an Brisanz drin heute, was vor allem am FCB liegt.