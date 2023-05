Arthur Rutishauser, Chefredaktor SonntagsZeitung.

Knapp ein halbes Jahr vor den Wahlen hat die grosse Kammer in Bern auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Plötzlich werden Gesetze angenommen, die sonst keine Chancen hätten. So zum Beispiel ein neuer Feiertag für die Schweiz am Jahrestag der Bundesverfassung. Kostenpunkt: 600 Millionen Franken, wie die NZZ errechnete. So schön ein zusätzlicher Freitag wäre, wer soll das bezahlen?