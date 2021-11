Sweet Home: 10 kreative Ideen – Zeit für einfache Adventsbasteleien Adventskalender, Weihnachtsschmuck, Girlanden oder Karten: Basteln tut der Seele gut! Marianne Kohler Nizamuddin

1 —Weihnachtskugeln aus Papier

Papierschmuck: Kugeln aus Tapetenresten an einem Föhrenzweig. Foto: Boras Tapeten

Aus Papierstreifen werden wunderschöne Weihnachtskugeln. Die schwedische Tapetenfirma Boras zeigt, wie das einfach mit Tapetenresten geht. Sie können solche Kugeln auch mit anderem starken Papier machen, wie zum Beispiel aus herausgerissenen Seiten von alten Magazinen. Mit gemusterten Tapetenresten aber sehen sie besonders hübsch aus und vermitteln diesen gewissen strengen, aber charmanten, skandinavischen Look.

2 — Genähte Girlanden

Selbstgenäht: Girlande aus Papierstückchen , die aneinandergenäht werden. Foto über: Lovely Life

Mit Papier wie Geschenkpapieren, Zeitungspapier oder herausgerissenen Seiten von Magazinen können Sie Girlanden nähen. Schneiden Sie Formen aus wie Tupfen, Sterne oder Dreiecke. Dann nähen Sie diese mit der Nähmaschine zu einer Girlande. Zwischen den einzelnen Elementen gibt es dann einen Abstand aus genähtem Faden.

3 — Adventskalender aus Baumnüssen

Besuch vom Eichhörnchen: Märchenhafter Adventskalender mit Nussschalen. Foto über: Pinterest

Adventskalender sind eine wunderschöne Vorweihnachtsfreude. Klassisch sind die altmodischen Papierkalender mit Türchen, hinter denen sich je ein Bildchen befindet. Immer mehr in Mode gekommen sind aber die Kalender, die aus 24 kleinen Geschenken bestehen. Ganz kleine Geschenke wie Figürchen, Murmeln, Schmuck oder Bonbons haben auch in Nussschalen Platz. Füllen Sie 24 leere Baumnussschalen mit solch kleinen Überraschungen, binden Sie sie mit Schnürchen zusammen, schmücken Sie sie mit Perlen und malen Sie sie mit Glitzerfarbe an.

4 — Kranz aus getrockneten Orangen

Duftend: Dekoration aus Orangen, die im Backofen getrocknet wurden. Foto über: Decor Studio

Orangenscheiben, die langsam im Ofen trocknen, verströmen einen weihnächtlichen Duft im Haus. Falls sie aus unbehandelten Früchten gemacht werden, kann man sie auch essen oder in einem Tee, Cocktail oder Glühwein geniessen. Aber sie machen sich auch gut als duftende Dekoration zum Beispiel, wenn man sie wie hier mithilfe von Draht als Kranz aufhängt.

5 — Papiersterne

Faltspiel: Sterne aus farbigen Papieren gefaltet. Foto über: @victorioholmgren

Sterne gehören in allen Varianten ganz fest zu Weihnachten. Am einfachsten kann man sie aus Papier machen. Falten Sie lange Papierstreifen und kleben Sie sie rund zusammen. Mit Scherenschnitt können Sie verzieren. Schön sind solche Sterne aus farbigen und gemusterten Papieren.

6 — Karten mit Rüschen

Weihnachtskarten: Selbstgebastelte Weihnachtswünsche. Foto: MKN

Ganz lange habe ich Weihnachten für Weihnachten aufwendig Karten gebastelt. Mal wurde eine Art Kalender daraus, dann habe ich Wimpelgirlanden genäht, Papierkissen, Häuser oder Karten mit Rüschen. Dabei hab ich gespielt mit den Bildern, die ich mit meiner Stylingarbeit kreiert habe, Kitsch und Glitter. Doch irgendwann wurden es zu viele Karten und so habe ich welche drucken lassen. Doch ich konnte es nie wirklich lassen und habe diese auch bekritzelt, beschrieben und beklebt. 2019 habe ich um die Weihnachtszeit meinen Arm gebrochen und keine Karten verschickt. Dann kam die Pandemie, die irgendwie einige Traditionen verschluckte. Vielleicht ist es nun Zeit für neue Traditionen und Rituale und Sie bekommen Lust darauf, Weihnachtskarten zu basteln? Lassen Sie sich dafür von meinen alten Rüschenkarten inspirieren.

7 — Papiergirlanden

Geduldsarbeit: Kettengirlanden aus Papier. Foto: Boras Tapeten

Zurück zu selbst gemachten Dekorationen. Girlanden sind da eine schöne Idee. Besonders einfach und dekorativ sind Papierketten, die man aus allerlei Papier oder wie hier aus hübschen Tapeten machen kann. Solche repetitiven Arbeiten sind auch beruhigend. Sie können dazu Musik hören, einen Film anschauen oder einfach die Gedanken fliegen lassen.

8 — Lichtergirlande

Filigran: Girlande mit Tannenzweigen, Schmuck und Windlichtern. Foto über: Nordisk Rum

Diese Dekorationsidee braucht nicht viel Basteltalent. Mit Draht, Tannenzweigen, leeren Joghurtgläsern und ein wenig Weihnachtsschmuck können Sie eine solche hübsche, natürliche Girlande zaubern.

9 — Filzherzchen

Herzig: Natürlicher Schmuck aus Filz genäht. Foto über: Sweet Cottage Dream

Ein wenig nähen gehört auch noch dazu. Machen Sie solche adrette, weisse Filzherzchen. Dafür schneiden Sie aus weissem Filz Herzchen, füllen Sie mit Strohwatte oder Kapok, integrieren Aufhängeschnürchen und nähen dann alles mit kleinen Stichen von Hand zusammen. So haben Sie eine hübsche, natürliche Baumdekoration oder Sie können die Herzchen als Paketanhänger oder Adventsgruss verschenken.

10 — Girlande mit Zapfen

Aus dem Wald: Zapfen von Föhren und Tannen als Schmuck. Foto über: Roost and Restore

Natürliche Dekorationen gefallen auch Weihnachtsmuffeln. Einfach lassen sich solche mit Zapfen machen. Sammeln Sie Zapfen, lassen Sie sie in der Wärme trocknen und aufgehen und geben Sie ihnen kleine Schraubenösen. Durch diese können Sie sie dann mithilfe von Draht an eine Schnur binden und haben eine hübsche, ganz natürliche Girlande für den Baum, das Fenster oder den festlichen Tisch.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

