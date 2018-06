Ein durch und durch katholisches Fest

Schon Stunden vor Beginn der Messe ist der 22-jährige Jerom Pathipat in die ­Palexpo-Halle gekommen. Es sollte am Abend in Genf bereits seine dritte Begegnung mit Franziskus werden – nach einer Generalaudienz im Vatikan und dem Weltjugendtag in Krakau. Doch für ihn sei es jedes Mal eine besondere Freude, den Papst zu treffen, sagt der junge Gläubige. «Einen Mann, der mit seiner Barmherzigkeit viele Menschen zum Glauben ermutigt.» Und durch sein schlichtes Auftreten glaubwürdig wirke.

Rund 30'000 Gläubige begrüssten den Papst schliesslich mit ausgestreckten Armen. Als Franziskus zusammen mit dem Hausherrn, dem Freiburger Bischof Charles Morerod, im Papamobil in die Halle einfuhr, brandete ihm der Jubel wellenförmig entgegen. Zum begeisterten Empfang passten gefällige Lieder im evangelikalen Stil des Sakro-Pop. Auf seiner 24. Auslandsreise las Franziskus erstmals eine Messe in Französisch.

International und vielsprachig

Franziskus, der zuvor schon Bundespräsident Alain Berset getroffen und am Sitz des Weltkirchenrats ein ökumenisches Gebet und eine Rede gehalten hatte, wirkte die ganze Messe über wach und erst zum Schluss etwas erschöpft – und stürzte fast. In der ersten Reihe sitzend, lauschten auch Bundesrätin Doris Leuthard und Nationalratspräsident Dominique de Buman seinen Worten. Eine Fürbitte las das berühmteste Schweizer Missbrauchsopfer, Daniel Pittet. Franziskus hatte zu dessen Buch über die jahrelange Schändung durch einen Kapuziner-Pater das Vorwort geschrieben.

Die mit Tempo gefeierte Messe war der Höhepunkt der ökumenischen Pilgerreise des Papstes nach Genf: eine Messe, nicht etwa ein ökumenischer Gottesdienst und schon gar keine gemeinsame Abendmahlfeier. Die katholische Ordnung blieb sichtbar gewahrt.

In dem ganz in Weiss und Pastelltönen gehaltenen Altarbereich der sonst unwirtlichen Palexpo-Halle umstanden alle Schweizer Bischöfe das Kirchenoberhaupt. Sie, Ökumeneminister Kardinal Kurt Koch und weitere 500 Priester feierten gemeinsam mit dem Papst die Liturgie. Die anwesenden Laientheologen und -theologinnen wurden nicht eigens gezählt. Wohl aber die 150 nicht katholischen Kirchenvertreter des Weltkirchenrates, der evangelischen Kirche in Genf und des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Teils an ihren liturgischen Gewändern erkennbar, blieben sie trotz der vielen Einheitsbeteuerungen dieses Festtages vom katholischen Tisch des Herrn getrennt.

Kaum jemand unter den anwesenden Gläubigen mochte das kommentieren, geschweige denn kritisieren. Dass nur Katholiken an die päpstliche Messe zur Kommunion gehen dürfen, ist für Jerom Pathipat einfach der sakramentalen Lehre der katholischen Kirche geschuldet. «Da traf sich jetzt der Papst mit seinen Gläubigen», sagte auch Vigeli Monn, der Abt von Disentis. «Es ist vor allem ein katholisches Glaubensfest, das das ganze Kirchenvolk repräsentiert und in der Messe eins wird.» Für den Benediktinerabt und früheren Schweizergardisten, der Franziskus schon in Privataudienz mit anderen Ordensleuten gesprochen hatte, war die Messe das Highlight des Tages und sichtbares Zeichen, «dass wir römisch-katholisch sind und über die Grenzen hinaus ausstrahlen».

Tatsächlich war das gläubige Volk international und vielsprachig. Ob aus der Romandie, der Deutschschweiz oder dem benachbarten Frankreich kommend – alle liessen sie sich von Franziskus begeistern.

Leibchen mit Papst-Emblem

Unter den vielen Jugendgruppen waren die Pfadfinder Europas, eine slowakische Pilgerschar, über 150 Jugendliche vom College St-Michel in Annecy – alle mit grünem Leibchen und Papst-Em­blem und in sieben Cars nach Genf gereist. Alle waren sie angetan vom argentinischen Papst, von dessen Schlichtheit und Menschlichkeit. So auch Roger Zeig, der eingehüllt in eine Luxemburger Flagge durch die Halle schritt. Für ihn ist Franziskus ein Vorbild und «ein einsamer Rufer in der Wüste», der in einer aus den Fugen geratenen Welt Halt geben könne.

Unter dem gläubigen Volk waren auch auffallend viele Ordensleute aus den unterschiedlichsten, auch neuen Gemeinschaften. Zum Beispiel Bruder Hugo von der «Bruderschaft der Menschheit», einer neueren franziskanischen Gemeinschaft mit sechs Niederlassungen in der Schweiz – oder Schwester Louise in blauer Ordenstracht von der «Gemeinschaft des Lammes» in Lyon. Auch der Zürcher Dominikaner und Liturgiefachmann Peter Spichtig nutzte die «Gelegenheit, bei schönem Wetter liebe Bekannte zu treffen». Er schätzt Papst Franziskus, auch wenn dieser kein grossartiger Liturge sei.

Es war übrigens nicht der erste Besuch des Argentiniers in der Schweiz: Im Jahr 1986 war Jorge Mario Bergoglio mit dem Auto durch die Schweiz gereist – damals noch einfacher Jesuitenpater in einer schwierigen Lebensphase und von niemandem beachtet. (Tages-Anzeiger)