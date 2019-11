Federer startet gegen Thiem in die Finals

Vor dem ATP-Finale in London ist Roger Federer guten Mutes. Er muss nicht nur Fragen zu seinen Gegnern, sondern auch zu seiner Planung der Saison 2020 beantworten. Mehr...

Rafael Nadal will an den ATP-Finals antreten. Roger Federer kann in London frühestens im Halbfinal auf seinen langjährigen Rivalen treffen. Mehr...