Slalom in Kranjska Gora – Zenhäusern trotzt der Rumpelpiste Schneefall, Nebel, Frühlingspiste: In Slowenien kämpfen die Slalomfahrer gegen viele Tücken – der Walliser tut das im 1. Lauf mit Erfolg. René Hauri

Absolvierte bei schwierigen Bedingungen einen ansprechenden ersten Durchgang: Ramon Zenhäusern. Bild: Marco Trovati (Keystone)

Es ist die kleine Enttäuschung im exzellenten Ski-Winter der Schweizer: das Slalom-Team der Männer. Vier Podestplätze gab es bisher, dreimal war Ramon Zenhäusern dafür verantwortlich, er siegte in Alta Badia. In Chamonix verblüffte Sandro Simonet mit Rang 3.

Das alles ist sehr solid, wären das vor ein paar Jahren herausragende Resultate gewesen. Doch nun sind die Ansprüche andere. Zwei Chancen haben die Slalomfahrer noch, diese teilweise zu erfüllen. Die erste an diesem Sonntag in Kranjska Gora. Im 1. Lauf bewahrten sie sich die Chance, die bisherige Ausbeute zu verbessern. Bei schwierigen Verhältnissen mit Schneefall, Nebel und schnell abbauender Piste, setzten sie sich mit bereits benachteiligten Startnummern weit vorne fest.

Zenhäusern hat noch Chancen auf den Sieg in der Disziplinenwertung

Zenhäusern fuhr mit der 7 auf Rang 3, Loïc Meillard wurde mit der 8 Siebter und hat vor dem 2. Lauf (ab 12.30 Uhr) ebenfalls noch Aussichten auf einen Podestplatz. Auch Daniel Yule, der in der Startliste abrutschte nach einem für ihn enttäuschenden Winter, hielt sich wacker. Mit der Nummer 14 setzte sich der Walliser auf Platz 9. Die beste Ausgangslage der Schweizer aber hat Zenhäusern, nur Clément Noël und Henrik Kristoffersen waren schneller, die Startnummern 1 und 2.

Der Walliser, der von einem «Blindflug» redete, hat wunderbare Erinnerungen an dieses Rennen in Westslowenien. Vor zwei Jahren sind ihm hier Traumläufe gelungen, im zweiten deklassierte er die Konkurrenz und siegte. Mit über einer Sekunde Vorsprung vor den damals mächtigen Kristoffersen und Marcel Hirscher. Nun geht es für Zenhäusern auch noch – zumindest theoretisch – um den möglichen Gewinn der Disziplinenwertung. 156 Punkte fehlen ihm auf Marco Schwarz, der als Sechstletzter in den 2. Lauf starten wird. Es spricht vieles dafür, dass der Schweizer den Rückstand heute verkleinert. Doch er müsste weniger als 100 Punkte zurückliegen, um beim Final nächste Woche in Lenzerheide noch eine Chance zu haben auf die kleine Kristallkugel.