Interview über Geldpolitik – «Zentralbanken haben die Kontrolle über die Geldschöpfung verloren» Die Politik der EZB sei desaströs und gefährlich, sagt ein Marktstratege. Er warnt vor steigender Inflation – was für die Schweiz und den Franken zum Problem wird. Peter Rohner

Die Folgen der Politik der Europäischen Zentralbank und Christine Lagarde beurteilt Marktstratege Russel Napier kritisch: «Sie führt zur Kapitalflucht . Der Euro wird sich abwerten» Foto: Martin Lamberts (Keystone / DPA)

Desaströs und gefährlich. So beurteilt der unabhängige Stratege Russell Napier die Politik der Europäischen Zentralbank. Die Ankündigung, die Anleihenrenditen unter der Inflationsrate zu halten, sei ein offenes Bekenntnis zur Finanzrepression. Doch obwohl Russell Napier Mitte der Nullerjahre mit dem Buch «Anatomy of the Bear» internationale Bekanntheit erlangte und regelmässig vor Deflation warnte, ist er kein Perma-Bär mit Hang zum Pessimismus.

Herr Napier, welches sind aus makroökonomischer Sicht die schwerwiegendsten Folgen der Pandemie? Die Rückkehr der Inflation nach Jahren der Deflationsgefahr. Die breit gefasste Geldmenge in den OECD-Ländern wächst so schnell wie seit Dekaden nicht mehr.