Kryptokunst – Zerplatzt der Hype am Stromverbrauch? Im März wurde der Rekordpreis von 69 Millionen Dollar für das NFT eines digitalen Werks bezahlt. Seither wurde es aber ziemlich ruhig um die neuste Errungenschaft in der Kunstwelt. Warum? Christoph Heim

Mit einem Donnerschlag betrat am 11. März die NFT-Kunst die Bühne des internationalen Kunstmarkts. Das Auktionshaus Christie’s konnte die Collage «Everydays: The First 5000 Days» von Beeple für den Wahnsinnspreis von 42’329 Ether verkaufen, was umgerechnet rund 69 Millionen Dollar entsprach.

Nur gerade zwei Werke von lebenden Künstlern erzielten bislang einen höheren Preis: An erster Stelle ist Jeff Koons «Rabbit» mit 91,1 Millionen Dollar, an zweiter David Hockneys «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)» mit 90,3 Millionen Dollar.

Kleines NFT-Glossar Infos einblenden NFT – «Non-Fungible Token», übersetzt bedeutet das so viel wie «nicht austauschbare Wertmarke». Ein NFT zertifiziert die Einzigartigkeit eines Kryptoobjekts.

Crypto Art – Kann eigentlich alles sein, was mittels → NFT auf der Blockchain verewigt wird: ein GIF, eine JPG-Datei (also eine digitale Fotografie), ein Text, eine Musik- oder sonstige Tondatei, ein Video oder eine Mischung aus verschiedenen Elementen.

Wallet – Das digitale Portemonnaie, mit dem man online Zahlungen in Kryptowährungen abwickelt.

Minting – Das Erstellen eines → NFT, in der Regel durch das Ausfüllen eines Onlineformulars und das Hochladen eines Stücks → Crypto Art.

Collectibles – Als NFT kann nicht nur Kunst gehandelt werden: Auf den Plattformen gibt es auch Domain-Namen (Internetadressen), virtuelles Land und eben Collectibles zu kaufen. Letztere sind vergleichbar mit Panini-Bildern, Baseball Trading Cards oder Pokémon-Karten.