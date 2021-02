Griechisch lernen in Zürich – Das grosse Ziel ist, flirten und fluchen zu können Anderes Alphabet, eigenartige Laute: Unsere Autorin büffelt eine neue Sprache, um sich vom Corona-Alltag abzulenken. Ein Erfahrungsbericht. Claudia Schmid

Einzelunterricht am Stauffacher: Lehrerin Kalliopi und zwei Problembuchstaben der Autorin. Foto: Dominique Meienberg

Kalliopi Kitsiou kennt kein Pardon. Als ich meiner zukünftigen Lehrerin am Telefon erzähle, ich würde gerne einen Online-Crashkurs in Neugriechisch absolvieren, rät sie mir ab. «Als Anfängerin müssen Sie in den ersten Stunden persönlich vorbeikommen, sonst werden Sie die Werkzeuge dieser Sprache nie richtig beherrschen. Stellen Sie sich auf einen harten Start ein.»

Hart ist gut. Ich brauche eine Herausforderung, die mich ablenkt. Eine Alternative, einen fixen Termin im Lockdown-Alltag. Jeder Abend, jeder Tag ist gleich. Ist eigentlich noch Januar oder schon März?