Sweet Home: 10 Esszimmerideen – Ziemlich coole Tischrunden Beim Essen kommen nicht nur Familie und Freunde zusammen, sondern auch Tisch und Stühle. Wie chic und schön diese Möbel harmonieren können, zeigen diese 10 Beispiele. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Farben, Formen und Muster

Entspannter Mix zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt. Foto über: The Spaces , Modlin Group

Bei der neuen Moderne im Einrichtungsbereich blickt man gerne zurück. Dabei sind die Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahre besonders beliebte Zeitepochen. Die Möbel, die damals entstanden, vermitteln heute einen Stil, der cool, entspannt und wohnlich zugleich ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass man sich nicht wie im Museum einrichtet, also eine Zeitepoche authentisch übernimmt, sondern man mixt alles neu und holt es damit in die Gegenwart. So sind auf diesem Beisel Tisch und Stühle ganz unterschiedlich und stehen auf einem farbenfroh gemusterten Teppich. Das Styling auf dem Tisch unterstützt die formale Spannung der verschiedenen Möbel und Accessoires.

2 — Saarinentisch und Wienerstühle

Charmante Tischrunde mit Klassikern aus unterschiedlichen Zeitepochen. Foto über: Sees by Sanni

Hier treffen sich zwei Klassiker, wie zwei Generationen. Das Geburtsjahr des formal starken Saarinentisches ist 1957, das des klassische Wienerstuhls 1904. Unterschiedlich und doch verwandt bilden die beiden ein sehr charmantes Paar, das genau das ausdrückt, was bei einem Zusammenkommen wichtig ist. Was beide verbindet, ist die entspannte Eleganz und eine Leichtigkeit, die auch auf kleinem Raum eine grosszügige Runde zulässt.

3 — Schwerer Tisch, leichte Stühle

Persönlicher Wohnstil mit besonderen Möbeln. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die Interiordesignerin Caroline Spirig suchte schon immer nach besonderen Stücken. So kommen der schwere, formal schwungvolle Turntable von Zeitraum und die leichten filigranen Wire Chairs von Eames als interessantes und elegant wirkendes Paar zusammen. Darüber hängt eine – sich nach allen Richtungen drehende – farbige Leuchte von Marset. Gesellschaft leisten eine Liege und eine grosse Schubladenkommode. Sehen Sie hier die ganze Homestory

4 — Gemischt und gemütlich

Gemischte und doch harmonische Tischrunde. Foto über: Refinery29

Eine spannende Tischrunde entsteht mit unterschiedlichen Charakteren, die aber gewisse Gemeinsamkeiten haben. Das gilt auch für Stühle. An diesem grossen, langen, ruhig wirkenden Holztisch stehen allerlei Sesselstühle, die alle keine hohen Rückenlehnen zeigen. Diese gemütlich elegante Anmutung wird unterstützt mit der weissen Wohnwand, die an einer lila Wand steht und in der Mitte Platz für ein Sitzsofa bietet.

5 — Rundum Wohnlichkeit

Ein Raum zum Wohnen und Essen. Foto über: The Modern House

In vielen Wohnungen kommen Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum zusammen. Dabei lohnt es sich, die Möbel so zu wählen, dass alle gut zusammen harmonieren. Am schönsten wirkt es, wenn die Tischrunde auch wohnlich wirkt. Das klappt mit Stühlen, die eine Art kleine Sessel sind. Ein grosser Teppich hilft hier, die Sitzecke zusammenzuhalten, und verhindert, dass die Möbel verloren oder aufgereiht wirken.

6 — Ganz schön gegensätzlich

Ein spannendes Paar mit Gegensätzen. Foto über: Inside Closet

Grobes Holz und poppiger Plastik: Was nicht als harmonische Kombination erscheint, wirkt aber als ein schönes, spannendes Paar. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen weiter zu denken und mit dem Unerwarteten zu überraschen. Das macht nicht nur mehr Freude am Einrichten, sondern lässt Neues und Einzigartiges entstehen.

7 — Rot, Schwarz, Weiss

Ruhe und Ordnung auf unerwartete Art. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

In diesem Zuhause hat man sich für einen grossen, ovalen Esstisch entschieden. Die ovale Form hilft, Platz zu sparen, und lässt alles leicht wirken. Dazu gestellt sind unterschiedliche Stühle und zwei Hocker. Interessant ist die Farbwahl, die sich auf genau drei Farben beschränkt, nämlich Schwarz, Weiss und Rot. Obschon alles gemischt ist, kommt doch eine gewisse Ruhe in diese Tischrunde, die zugleich spannend wirkt. Sehen Sie hier die ganze Homestory.

8 — Wie wärs mit einem Neuanstrich?

Mit Farbe passt alles besser zusammen. Foto über: My Scandinavian Home

Es muss nicht alles perfekt zusammenpassen, aber manchmal passt etwas wirklich nicht. Vor allem wenn zwei unterschiedliche Hölzer aufeinandertreffen, kann es schnell mal schiefgehen mit dem Stil und der Harmonie. Da hilft ein Anstrich. Hier zeigt der Tisch eine lachsrosa Lackfarbe und versteht sich prächtig mit den Holzstühlen. In anderen Situationen können auch die Stühle farbig gestrichen werden und der Tisch sein natürliches Holzkleid tragen.

9 — Bankgeheimnis

Eine Bank lässt sich gut unterschieben. Foto über: @alfredbramsen

Nicht immer ist ein Raum gross genug, dass er Platz bietet für einen grossen Tisch und viele Stühle drumrum. Da hilft eine Bank, die man auch mal unterschieben kann. An diesem Tisch wird auch die Idee farbige Stühle und natürlicher Holztisch schön umgesetzt.

10 — Leicht und elegant

Stühle mit Geflecht um einen Holztisch. Foto über: The Socialite Family

Körbe und Geflecht machen Möbel leicht und lassen sie zufälliger wirken. Wer also befürchtet, dass eine Tischrunde mit vielen identischen Stühlen steif, formell und ein bisschen wie ein Sitzungstisch aussieht, aber keine unterschiedliche Stühle will, wählt Stühle mit Geflecht. Sie vermitteln erst noch eine gewisse immerwährende Sommerstimmung.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

