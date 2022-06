Neue Geldpolitik der EZB – Zinswende trifft Hypothekar-Schuldner und freut Sparer Die EZB kündigt die schrittweise Anhebung des Leitzinses an, das hat Auswirkung für uns alle und setzt die SNB unter Druck. Das Wichtigste in der Übersicht. Holger Alich

EZB-Präsidentin Christine Lagarde leitet eine Straffung der Geldpolitik ein, hier eine Aufnahme von März 2022 nach einem Treffen der EZB-Spitze in Frankfurt. Foto: Ronald Wittek (EPA/Keystone)

Was hat die EZB beschlossen?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet die Straffung ihrer Geldpolitik eingeleitet. Anfang Juli stoppe sie das milliardenschwere Anleihe-Kaufprogramm, teilte die EZB mit. Mit dem Kauf von Anleihen drückt die Notenbank bislang die längerfristigen Kapitalmarktzinsen, damit das Schuldenmachen billiger wird. Den Leitzins von minus 0,5 Prozent, den Banken zahlen müssen, wenn sie Liquidität bei der EZB parken, liess der EZB-Rat Donnerstag zunächst unverändert. Allerdings kündigte das Gremium gleich zwei Zinsschritte an – die ersten seit rund zehn Jahren: Bei der nächsten Sitzung im Juli soll der Leitzins um 0,25 Prozent angehoben werden. Einen weiteren Zinsschritt stellt die Notenbank für September in Aussicht. Sollten die mittelfristigen Inflationserwartungen sich nicht verbessern oder sich gar weiter verschlechtern, sei beim September-Treffen gar ein grösserer Zinsschritt nötig, so der EZB-Rat. Damit scheint auch ein Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten im Herbst möglich. Grund für die Straffung der Geldpolitik ist die stark gestiegene Inflation. Die EZB erwartet für das Gesamtjahr in der Eurozone eine Jahresrate der Inflation von 6,8 Prozent – weit über der von der EZB anvisierten Obergrenze von 2 Prozent. Für 2023 prognostiziert die Zentralbank eine Inflation von 2,8 Prozent.