Krimis aus Zürcher Verlagen – Zitronen können sehr gefährlich sein

Achtung, Spannung! Neue Fälle gibt es von Como bis nach Berlin. Vier Tipps für das Lesevergnügen. Stefan Busz

Rund um den Comersee ermittelt Commissario Marco Pellegrini. Bild: Fabio Derungs

Am Comersee

«Ein Espresso für den Commissario», mit diesem Titel begann die Reihe mit Kommissar Marco Pellegrini, Polizia di Stato, Como. Im dritten Band, der nun erschienen ist, trinkt der Mann 19 Espressi, den ersten meist in der Bar della Funicolare am Fuss von Brunate, wo seine Familie ein Hotel führt. «Caffè» gehört zur Grundausstattung dieser Krimis, wie auch Pizza und Sprizz, auch wenn der (deutsche) Autor natürlich weiss: Rund um Como gäbe es auch Craft Bier oder Polenta.

Jedenfalls: Die Geschichte beginnt mit einem Albtraum. Ein Fall, der Pellegrinis Leben vor Jahren aus der Bahn gebracht hat, wird neu aufgerollt: Was hat es mit dem Unfalltod seines besten Freundes auf sich? Drogenhandel? Zwangsprostitution? Um die Sache aufzuklären, geht der Commissario, der mit Fussball überhaupt nichts am Hut hat, ins Stadion von San Siro. Und vor allem: Er geht in sich.